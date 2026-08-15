Казне не заустављају несавјесне возаче

Аутор:Магдалена Глигић
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Хиљаде возача искључене су из саобраћаја због алкохола и дрога, али бројке показују да проблем и даље не јењава.
Колико су постојеће казне ефикасне и шта би могло додатно спријечити несавјесне возаче да сједну за волан.
Током јула полиција је из саобраћаја искључила 2169 возача због управљања моторним возилом под дејством алкохола или одбијањем да се подвргну тестирању.
Још 119 их је искључено због вожње под дејством опијата у организму или су одбили да се тестирају на присуство истих. Од јануара до јула 2026 године 659 возача санкционисано је и због вожње у периоду трајања забране управљања моторним возилом.
Упркос појачаним контролама ове бројке су доказ да возачи у Српској немају проблем да након неколико пића сједну за волан, а ни да направе удес.
"Бројке показују да алкохола и даље има у односу на претходну годину око 33% је повећање присуства тих прекршајних случајева и алкохола и дрога", објашњава Илија Смиљанић, главни инспектор Јединице полиције за безбједност саобраћаја.
"Саобраћајне незгоде које су проузроковали возачи под дејством алкохола забиљежено је 119 саобраћајних несрећа. Од тих 199 - 56 је било да је директан узрок вожња под дејством алкохола да је концентрација у организму била преко 1,5 грам по кг", додаје он.
"Двије несреће које су се десиле током јула мјесеца направили су возачи који су били под дејством опојних дрога", објашњава Смиљанић даље.
Статистика је јасан показатељ да је проблем присутан. Поставља се питање да ли су тренутне казне довољне да би преступнике одвратиле чињења прекршаја. Миленко Јаћимовић тврди да нису, како каже од 2012 до 2026 године сваке измјене и допуне закона су биле пооштравање казни али да је резултат изостао. Рјешење види у лимитаторима брзине и уређајима који откривају да ли возач под дејством алкохола.
"Имамо шест европских земаља које су увела да вишеструки повратник у чињењу прекршаја када је у питању вожња под дејством алкохола и дрога може возити само једно возило у којем је уграђен уређај који детектује присуство алкохола и тада то возило не може стартовати", рекао је Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Док у Српску не стигну нове методе, постојеће би требало интензивирати.. Саобраћајних контрола мора бити више истиче Јаћимовић, додаје да се несавјесни возачи морају склонити са цесте. И док стручњаци упозоравају МУП Српске препознаје проблем и најављује нове појачане акције са акцентом на опојне дроге и алкохол.
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