Приједор биљежи све већи број страних туриста

Аутор:АТВ редакција
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Љетна туристичка сезона у Приједору за сада биљежи одличну посјећеност.
Спој природних љепота, аутентичне гастрономске понуде те низ културних и гастро манифестација привлачи људе из дијаспоре који се сваке године враћају својим домовима, а ове године велики је број странаца који су у потрази за аутентичним доживљајем.
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Неколико дана одмора годишње за многе значи море, плажа и познате туристичке дестинације. За посјетиоце Приједора обала ријеке Сане, богата гастрономска понуда и бројне љетне манифестације пружају савршен бјег од љетних гужви као и аутентичан природни угођај.
"Оно што ми се највише свиђа у Приједору јесте локална кухиња, храна, пиво, цигарете. Једноставно добар живот овдје",, каже Квирин из Беча.
Иако живи више од осам хиљада километара далеко, за Сандија и његову породицу боравак у Приједору много је више од обичног одмора. Каже, буди успомене на дјетињство, а сваки долазак корак је ближе ка повратку и животу у родном граду.
"Иначе сам из овог града, рођен сам овд је прије рата. Дошао сам са супругом и д јецом на око 22 дана, да будемо са нашим људима, нашом културом и породицом. Уживамо у традиционалној босанској, српској и хрватској кухињи, ћевапима, буреку и свему уз шта сам одрастао. Једноставно уживам у у нашој прелијепој земљи која ме вуче назад, па се надам да ћу се једног дана вратити и поново живјети овд је", истиче Санди из Ванкувер.
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Посебно охрабрује чињеница да је раст забиљежен и код страних туриста, што указује на већу препознатљивост Приједора на туристичком тржишту. Да се тражи кревет више и да су смјештајни капацитети пуни од самог почетка сезоне потврдили су и локални угоститељи.
"Из године у годину све више и више има посла што се тиче угоститељства, сви капацитети су нам попуњени, сусрећемо се са што више странаца и стварно их доста има из године у годину поготово код нас у Приједору", каже Никола Бојић, угоститељски радник.
Осим крајишке љепотице Сане, у најтоплијим љетним данима локално становништво и туристи освјежење траже и на градском базену.
"Ове године сезона нам је доста боља него прошле. Имамо доста већи пораст страних туриста, они долазе најчешће породично са дјецом и њима се јако допада наш базен и систем рада, такође запазили смо и пораст нашег народа који такође долази да ужива на нашем базену", рекла је Сара Бановић са градског базена.
Позитивни резултати туристичког промета могу се повезати са континуираним активностима на промоцији туристичке понуде, унапређењем видљивости дестинације, развојем различитих туристичких садржаја, као и богатим календаром културних, спортских и забавних манифестација.
"И даље су то гости већином гости из земаља региона Србија, Хрватска и Словенија мада имамо и људе који нам долазе из других европских земаља већином су то гости који долазе за вријеме манифестација од обиљежавања Дана града, градских трка и свих осталих манифестација које су у склопу Приједорског љета, бројни концерти, садржаји које нуде културне и јавне установе нашег града", истиче Дијана Араманда, директор Туристичке организације града Приједора.
Позитивне трендове у туризму потврђује и званична статистика према којој је у првих шест мјесеци у Приједору остварено више од шест хиљада долазака и скоро 12 хиљада ноћења.
У поређењу са истим периодом прошле године то је раст долазака од седам одсто, док је број ноћења већи за осам процената, што значи да страни гости чине скоро половину од укупног броја посјетилаца. Рекордна посјећеност забиљежена је у јуну што чини четвртину укупног туристичког промета у овом периоду.
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