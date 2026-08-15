Ухапшен познати београдски бизнисмен

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Београду данас је ухапсила Г.К. (1979), власника и одговорно лице привредног друштва "Танео груп" д.о.о. Београд, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела превара у обављању привредне дјелатности, фалсификовање службене исправе и прање новца.
Акција је проведена у наставку сузбијања кривичних дјела против корупције, гдје су припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, СБПОК, Одјељења за сузбијање организованог финансијског криминала, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, ухапсили познатог београдског бизнисмена.
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Осумњичени је у априлу 2024. године, у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, довео у заблуду заступника оштећеног привредног друштва из Јордана, на тај начин што је приликом закључивања уговора о купопродаји робе укупне вриједности 4.900.000 евра, лажно приказао чињенице да ће извршити испоруку робе у уговореном року од два мјесеца, иако је знао да наведену испоруку неће извршити.
Од оштећеног привредног друштва на рачун свог привредног друштва осумњичени је добио авансну уплату у износу од 403.710.000 динара, након чега је својим потписом и печатом фирме овјерио рачун са неистинитом садржином, који је употријебио и доставио свом књиговођи, чиме је лажно приказао да је извршио уговорену обавезу према ино-привредном друштву.
На овај начин осумњичени је свом привредном друштву прибавио противправну имовинску корист у износу од 403.710.000 динара, и за исти износ оштетио ино-привредно друштво.
Осумњичени Г. К. је уплаћени аванс, који је прибављен преварном радњом, држао и искористио за уплате на рачуне других правних лица која су повезана са његовом фирмом, док је преостали новчани износ користио за плаћање дуговања, личних потреба и редовних пословних активности.
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Претресом осумњиченог и просторија у којима живи пронађено је и привремено одузето 51.790 евра, три ручна сата марке „Аудемарс Пигует“, три ручна сата „Ролеx“, један ручни сат „Патек Пхилиппе“, аутомобили „Бентлеy Цонтинентал“, „Ауди А8“, „Мерцедес С“ и „Мерцедес Г“ класе.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, пише Блиц.
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