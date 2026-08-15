Драма у Синсинатију: Новак Ђоковић повраћао усред меча

Аутор:АТВ редакција
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Драматичне сцене у Синсинатију на самом почетку другог сета на мечу Новака Ђоковића против Тијага Августина Тирантеа.
Након пакленог гема који је трајао скоро 18 минута, најбољем српском тенисеру се слошило на клупи, због чега су дошли љекари, а услиједио је и медицински тајмаут за нашег аса.
Током тог прекида, Новак Ђоковић се ухватио за главу са пешкиром преко уста и како се чинило у директном преносу, кренуо је да повраћа и да избацује нешто из уста.
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Све вријеме око њега су били доктор и физиотерапеут.
Услиједила је и дужа пауза током које су љекари указали помоћ српском асу, а на сву срећу Новак је успио да се прибере, тако да је услиједила и масажа мишића од стране физиотерапеута, а Ђоковић је сигнализирао да ће моћи да настави овај меч.
Све у свему, били су то забрињавајући моменти на терену, а посебно због услова који кажу да је температура била чак 30 степени уз високу влажност ваздуха од преко 75%.
Novak Djokovic is vomiting in Cincinnati. 😩 pic.twitter.com/ra2PovCrYk— Danny (@DjokovicFan_) August 15, 2026
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