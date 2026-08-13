Зверев послао бруталну поруку Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
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Мастерс у Синсинатију почиње ове недјеље и са њега ће изостати тренутно најбољи играчи свијета Карлос Алкараз и Јаник Синер.
Њих двојица повукли су пријаве уочи жријеба пошто нису "потпуно фит" да би могли да играју, односно јер чувају снагу за УС Опен, тако да ће главни фаворити у Охају бити Саша Зверев и Новак Ђоковић.
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Њих двојица могли би да се сретну већ у полуфиналу мастерса у Синсинатију на који не стижу у нарочито сјајној форми; Зверев је испао већ на старту Монтреала, док је Ђоковић направио велику паузу од Вимблдона.
И поред тога што му Синсинати није један од дражих турнира, Ђоковић је показао озбиљност пријављујући се за њега, што је примјер који би и други млађи тенисери могли да слиједе, иначе ће настати велики проблеми у тенису.
"Што се тиче најбољих играча који играју, Новак је очигледно у позицији гдје може сам да бира када жели да игра, али да ли си просто задивљен када видиш шта је у стању да уради у својим годинама?", упитао је новинар Зверева.
"Не, то је невјероватно. Стварно невјероватно", поручио је Нијемац и додао:
"Мислим да би Новак, ако тако одлучи, вјероватно могао без проблема да остане у топ пет још двије, три године - и то сасвим лако - под условом да игра пун распоред и да му је циљ да остане у топ пет. Остао би у топ пет јер је његов тениски квалитет једноставно толики".
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Зверев примјећује ту још једну ствар, а она се тиче промјена у тенису које су завладале у посљедњих неколико година и која су донијела мастерс турнире од двије недјеље, преноси "Мондо".
"Наравно, у неком тренутку - а мислим да је Новак први који ће то признати, признао је то и на Вимблдону - постане тешко играти мечеве у три добијена сета против најбољих, из дана у дан, што је, мислим, сасвим нормално. Знате, бити на терену пет, пет и по сати и победити у таквим мечевима је невиђен напор. А онда морате да се вратите на терен два дана касније и играте против првог на свијету, па онда другог на свијету. Мислим да је то тежак задатак са 39 година, а био би тежак задатак за било кога", рекао је Зверев, док као што знамо Ђоковић је скоро предложио и краће мечеве убудуће.
У другом дијелу жријеба је други фаворит Феликс Оже-Алијасим, тако да је Канађанин један од потенцијалних ривала у финалу, уз Данила Медведева, Жоаа Фонсеку, Бена Шелтона, Тејлора Фрица... Као што рекосмо, у истом дијелу жреба су и Зверев и Ђоковић.
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