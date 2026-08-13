Специјалитет за Гиниса у Србији: Направљена пита пречника два метра

Аутор:АТВ редакција
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Ако би се традиција, душа и гостопримство Пештерске висоравни могли сажети у један једини мирис, то би данас био мирис праве домаће сјеничке пите.
У срцу Сјенице, у препуном Омладинском парку, данас се у оквиру манифестације "Дани града Сјенице 2026" одржава традиционално такмичење "Дани сјеничке пите", догађај који је још једном доказао да су стари рецепти највеће благо овог краја.
Вриједне пештерске домаћице и мајстори традиционалне кухиње окупили су се тачно у подне, доносећи са собом тајне заната које се вијековима преносе с кољена на кољено.
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"Највећа направљена пита је пречника од невјероватна два метра. Осим ње, направљено је још 120 пита које ће пробати грађани и туристи који бораве у Сјеници, а међу којима је највише Руса и Чеха. За наредну годину планирано је да се направи пита пречника од шест метара", кажу за РИНУ организатори.
Препознатљива широм региона, тајна врхунске сјеничке пите је, кажу мјештани, једноставна, али недостижна без Пештера. Између осталог треба да садржи пуномасни сјенички сир, свјеж домаћи спанаћ, право масло и вјештину која се учи цијелог живота и преноси са кољена на кољено.
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