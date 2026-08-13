Власник ресторана поклонио конобару аутомобил: Радник није могао сакрити сузе

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватан снимак из Чачка постао је виралан на друштвеним мрежама, сакупивши скоро два милиона прегледа за мање од десет дана.
Власник познатог локалног ресторана, који успјешно послује дуже од 20 година, одлучио је да на несвакидашњи начин захвали свом дугогодишњем запосленом за поштен рад, огроман труд и лојалност фирми поклонивши му потпуно нов аутомобил.
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Овај дирљиви тренутак одиграо се недавно, 28. јула ове године, током свечаног отварања новог дијела поменутог угоститељског објекта, а присутни гости и запослени остали су у потпуном шоку.
Док су окупљене колеге гласно скандирале његово име, изненађеном раднику Маринку пришла је кћерка власника ресторана како би му у име породице уручила кључеве новог возила.
– Ово ти је поклон наше породице, за сав труд, љубав и све што си уложио овдје, за сву снагу досад. Знам колико си дао овом мјесту. Немам довољно ријечи да ти се захвалим за све. Ови кључеви су твоји и овај аутомобил је твој – поручила му је кћерка власника пред свима.
Маринко, који очигледно није ни слутио шта му се спрема, са сузама у очима прихватио је поклон и загрлио кћерку власника која му је уручила кључеве, док је просторијом одјекнуо громогласан аплауз.
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Руководство ресторана са традицијом дужом од двије деценије истиче да нису очекивали да ће овај интерни гест захвалности “експлодирати” на друштвеним мрежама и постати виралан широм Србије и региона, преноси Блиц.
Снимак је изазвао лавину позитивних реакција и коментара грађана који сматрају да је ово лекција коју би сви послодавци требало да препишу.
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