Због ерупције вулкана на Сицилији отказано око 1.000 летова

Аутор:АТВ редакција
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На аеродрому Катанија на Сицилији отказано је око 1.000 летова између 6. и 12. августа због ерупције Етне, рекао је неименовани представник оператера аеродрома.
Исти извор наводи да је око 350 летова преусмјерено, као и да је остварено око 450 одлазака и исто толико долазака.
Истовремено, оператер аеродрома продужио је обуставу рада до сутра у 15.00 часова.
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Увече 6. августа, италијански Национални институт за геофизику и вулканологију саопштио је да је Етна из једног од својих кратера на врху избацила фонтану лаве након што је дан раније избацила пепео и вулкански материјал.
Предсједник Италијанског удружења вулканолога Марко Викаро рекао је за РИА Новости да је активност Етне и даље стабилна и да нема знакова скорог повећања.
(Срна)
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