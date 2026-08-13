Драма на жељезничкој станици: Пронађен сумњив предмет

Аутор:АТВ редакција
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Специјализоване екипе за уклањање експлозивних направа хитно су упућене на жељезничку станицу у њемачком граду Тројхтлингену, након што је на шинама пронађен предмет за који се сумња да је бомба.
Полиција је одмах оградила комплетно подручје и евакуисала околне објекте, док је жељезнички саобраћај кроз овај град, који се налази око 145 километара сјеверозападно од Минхена, потпуно обустављен. Грађанима је упућен апел да избјегавају ово подручје док траје детаљан преглед.
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"Из предострожности се евакуишу поједини директно угрожени објекти. Интервентне екипе су на терену, а сумња да је ријеч о потенцијално експлозивној направи још није отклоњена", саопштила је полиција на друштвеној мрежи Икс, додајући да су у току анализе рендгенских снимака спорног предмета.
Ова ванредна ситуација долази само неколико дана након инцидента на аеродрому Лајпциг/Хале, гдје је у близини украјинског теретног авиона "Антонов" пронађен дрон са експлозивом и детонатором, због чега су њемачке службе безбједности у стању повећане приправности, преноси Телеграф.рс.
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