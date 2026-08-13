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Минић: Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим људима и домаћем туризму

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 17:16

Коментари:

3
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да одмор у Српској значи подршку домаћој привреди, људима и туризму.

Он је истакао да је Влада Републике Српске донијела Уредбу о туристичким ваучерима од 100 КМ, који се могу искористити за најмање два узастопна ноћења.

- Желим да што више наших људи ове године одмор проведе у Српској, да упознају наше љепоте и подрже домаће угоститеље. Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим људима и домаћем туризму - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Влада Републике Српске данас је, с циљем развоја домаћег туризма, донијела Уредбу о додјели туристичких ваучера грађанима Српске за субвенционисано кориштење услуга у угоститељским објектима за смјештај.

Предвиђено је да грађанин Републике Српске може користити један туристички ваучер у вриједности од 100 КМ под условом да оствари најмање два ноћења заредом, које укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Влада Републике Српске

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