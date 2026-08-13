Минић: Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим људима и домаћем туризму

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да одмор у Српској значи подршку домаћој привреди, људима и туризму.
Он је истакао да је Влада Републике Српске донијела Уредбу о туристичким ваучерима од 100 КМ, који се могу искористити за најмање два узастопна ноћења.
- Желим да што више наших људи ове године одмор проведе у Српској, да упознају наше љепоте и подрже домаће угоститеље. Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим људима и домаћем туризму - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Желим да што више наших људи ове године одмор проведе у Српској, да упознају наше љепоте и подрже домаће угоститеље.— Саво Минић (@minic_savo) August 13, 2026
Донијели смо Уредбу о туристичким ваучерима од 100 КМ, који се могу искористити за најмање два узастопна ноћења.
Одмор у Српској је и подршка нашој привреди, нашим…
Влада Републике Српске данас је, с циљем развоја домаћег туризма, донијела Уредбу о додјели туристичких ваучера грађанима Српске за субвенционисано кориштење услуга у угоститељским објектима за смјештај.
Предвиђено је да грађанин Републике Српске може користити један туристички ваучер у вриједности од 100 КМ под условом да оствари најмање два ноћења заредом, које укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
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