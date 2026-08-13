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Пијете често газирану воду: Ево шта то ради бубрезима, костима и зубима

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:22

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Кисела вода
Фото: Pexels/Photo by Rafael Rodrigues

Газирана вода све чешће је избор оних који желе освјежење, али се поставља питање да ли може равноправно да замијени обичну воду и обезбиједи организму потребну хидратацију.

Иако је многима привлачнија управо због мјехурића и специфичног укуса, око њеног свакодневног конзумирања постоје бројне недоумице.

Да ли доприноси хидратацији?

И газирана и обична вода подједнако добро хидрирају организам. Међутим, неки људи пију мање количине газиране воде јер мјехурићи могу створити осјећај ситости или надутости, пише "Индекс".

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Стога, када обичну воду замјењујете газираном, важно је водити рачуна о укупном дневном уносу течности.

Ако вам газирана вода прија и пијете је у довољним количинама, она свакако може бити дио ваше свакодневне рутине хидратације.

Помаже у смањењу уноса шећера

Незаслађена газирана вода је одличан избор за оне који желе да смање унос шећера и калорија.

За разлику од воћних сокова и заслађених газираних напитака, она углавном не садржи шећер, калорије, угљене хидрате нити масти.

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У газирану воду можете додати комадиће воћа или поврћа – попут лајма, поморанџе, јагода или краставца – ради додатне ароме. Такође се може мешати са 100% воћним соком како би се добио напитак са мање шећера и калорија у односу на уобичајене заслађене напитке.

Може створити привремени осјећај ситости

Мјехурићи у газираној води могу привремено појачати осјећај ситости, нарочито ако се конзумира између оброка или непосредно прије јела. Код неких људи то може довести до мањег уноса хране.

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Са друге стране, газираност може изазвати надутост и гасове, јер повећава количину гаса у дигестивном систему. Код особа склоних горушици, газирана вода може погоршати симптоме рефлукса. Због тога је најбоље пратити како ваше тијело реагује на такве напитке.

Утицај на кости и зубе

Сама по себи, газирана вода се не сматра штетном по кости. Не постоје докази да газирање доводи до губитка коштане масе. Поједине минералне воде природно садрже калцијум и магнезијум – минерале који играју важну улогу у очувању здравља костију.

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Са друге стране, газирана вода је нешто киселија од обичне воде јер током процеса газирања настаје угљена киселина.

Обична вода има пХ вриједност око 7, док пХ вриједност газиране воде може износити око 5. Уколико напитак садржи додатке попут лимунске киселине, киселост може бити још израженија.

Ипак, незаслађена газирана вода је углавном бољи избор за зубе од воћних сокова и заслађених газираних напитака, који су знатно киселији и садрже шећер.

Да ли је безбједна за бубреге?

Обична, незаслађена газирана вода без додатака сматра се безбједном за бубреге. Међутим, неке минералне воде могу садржати високе нивое натријума, што је важно за особе које морају да ограниче унос натријума.

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Одређена здравствена стања или посебни режими исхране могу захтијевати додатни опрез при избору воде.

За здраве особе, незаслађена газирана вода без калорија је углавном безбједан избор.

На шта треба обратити пажњу приликом избора?

Најбољи избор је обична, незаслађена газирана вода. Приликом куповине корисно је провјерити декларацију – посебно садржај натријума и присуство шећера, кофеина или додатих киселина.

Газиране минералне воде могу садржати калцијум, магнезијум, калијум и бикарбонате, па њихов састав може допринијети укупном уносу ових минерала.

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Закључно, газирана вода може бити дио ваше свакодневне рутине хидратације и за већину људи представља здраву алтернативу заслађеним напицима.

Нема потребе избјегавати је само зато што је газирана; међутим, ако изазива надимање, горушицу или друге непријатне симптоме, обична вода може бити погоднији избор.

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