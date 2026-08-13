Овај знак носи важно упозорење, а многи немају појма шта значи

Аутор:АТВ редакција
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Возачи који путују кроз Европу могу наићи на саобраћајни знак који на први поглед дјелује прилично необично – слово "Е" на табли испред тунела.
Иако би многи могли да помисле да је ријеч о наплати путарине или некој посебној саобраћајној ознаци, његово значење је заправо повезано са безбједношћу у тунелима.
За возаче путничких аутомобила овај знак углавном не представља разлог за бригу.
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Ознака "Е" односи се на највиши ниво ограничења за возила која превозе опасне материје, односно на одређене АДР терете.
То значи да кроз тунел не могу да пролазе одређени камиони и цистерне које превозе гориво, хемикалије и друге ризичне материје које би у случају саобраћајне незгоде могле да изазову озбиљне посљедице.
Забрана се може односити и на одређена тешка возила која превозе специфичне терете у ограниченим количинама.
Ни ово правило није апсолутно.
Одређена возила могу проћи кроз тунел и када је постављен знак "Е", у зависности од материјала који превозе и његовог УН броја.
Због тога се код професионалних возача овакве ознаке морају пажљиво тумачити у складу са прописима за превоз опасних материја.
Ту прича постаје посебно занимљива.
Ако отпутујете у Аргентину или Бразил, прецртано слово "Е" на саобраћајном знаку нема везе са опасним теретом.
Тамо означава забрану паркирања.
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Разлог је у томе што "Е" потиче од шпанског, односно португалског израза повезаног са паркирањем.
Због тога знак може изгледати познато европским возачима, али имати потпуно другачију поруку.
У Европи се за паркинг много чешће користи познато слово "П".
Овај примјер показује колико је важно да се возачи прије путовања у иностранство упознају са локалним саобраћајним знацима.
Иста ознака може изгледати готово идентично, а упозоравати на потпуно различиту ствар, преноси "ало".
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