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Овај знак носи важно упозорење, а многи немају појма шта значи

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:14

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Саобраћајни знак Е
Фото: Pexels/Photo by Washington Gama

Возачи који путују кроз Европу могу наићи на саобраћајни знак који на први поглед дјелује прилично необично – слово "Е" на табли испред тунела.

Иако би многи могли да помисле да је ријеч о наплати путарине или некој посебној саобраћајној ознаци, његово значење је заправо повезано са безбједношћу у тунелима.

Није намијењен свим возачима

За возаче путничких аутомобила овај знак углавном не представља разлог за бригу.

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Ознака "Е" односи се на највиши ниво ограничења за возила која превозе опасне материје, односно на одређене АДР терете.

То значи да кроз тунел не могу да пролазе одређени камиони и цистерне које превозе гориво, хемикалије и друге ризичне материје које би у случају саобраћајне незгоде могле да изазову озбиљне посљедице.

Забрана се може односити и на одређена тешка возила која превозе специфичне терете у ограниченим количинама.

Изузеци

Ни ово правило није апсолутно.

Одређена возила могу проћи кроз тунел и када је постављен знак "Е", у зависности од материјала који превозе и његовог УН броја.

Због тога се код професионалних возача овакве ознаке морају пажљиво тумачити у складу са прописима за превоз опасних материја.

Исти знак на другом крају света значи нешто сасвим друго

Ту прича постаје посебно занимљива.

Ако отпутујете у Аргентину или Бразил, прецртано слово "Е" на саобраћајном знаку нема везе са опасним теретом.

Тамо означава забрану паркирања.

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Разлог је у томе што "Е" потиче од шпанског, односно португалског израза повезаног са паркирањем.

Због тога знак може изгледати познато европским возачима, али имати потпуно другачију поруку.

У Европи се за паркинг много чешће користи познато слово "П".

Овај примјер показује колико је важно да се возачи прије путовања у иностранство упознају са локалним саобраћајним знацима.

Иста ознака може изгледати готово идентично, а упозоравати на потпуно различиту ствар, преноси "ало".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

саобраћај

Саобраћајни знак

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