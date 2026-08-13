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Широк простор за јачање сарадње Источног Сарајева и Нижњег Новгорода

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:04

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Замјеник градоначелника Источног Сарајева Александар Шкобо борави у вишедневној посјети Нижњем Новгороду поводом обиљежавања 805 година његовог постојања.
Фото: Срна

Источно Сарајево и Нижњи Новгород имају широк простор за јачање сарадње, а посебан потенцијал представља недавно успостављено побратимство, рекао је замјеник градоначелника Источног Сарајева Александар Шкобо.

Шкобо, који борави у вишедневној посјети Нижњем Новгороду поводом обиљежавања 805 година његовог постојања, данас је поздравио домаћине на Међународном форуму "Градови побратими и партнери", саопштено је из Градске управе Источно Сарајево.

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Он је истакао да му је велика част и привилегија да у име Источног Сарајева, његовог руководства и грађана честита велики јубилеј граду Нижњем Новгороду.

"Историја вашег града, богата духовношћу, културом и индустријским напретком, представља инспирацију и доказ како се традиција и модерни развој прожимају на најбољи могући начин", рекао је Шкобо.

Учесницима Форума представио је Источно Сарајево као град који баштини традицију и културу сарајевских Срба и који је дубоко повезан са историјским и културним коријенима српског народа.

"За историјски веома кратак период успјели смо да урадимо много тога, тако да се данас можемо похвалити да смо модеран универзитетски град са свим потребним садржајима, урбаним цјелинама, образовним, безбједносним, културним и осталим институцијама и позитивним демографским кретањима", навео је Шкобо.

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Према његовим ријечима, простор за сарадњу два града постоји у бројним областима - од размјене искустава у управљању градским системима, преко сарадње универзитета и привредника, до заједничке културне и туристичке промоције.

Шкобо ће сутра разговарати са градоначелником Нижњег Новгорода Јуријем Шалабајевим и члановима делегација градова побратима, а потом ће посјетити Међународни сајам народних и умјетничких заната и примијењене умјетности.

Источно Сарајево и Нижњи Новгород званично су постали градови побратими у августу прошле године, када су споразум потписали градоначелници Љубиша Ћосић и Јуриј Шалабајев.

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Тада је истакнуто да споразум није само формалност, већ потврда историјских, културних и духовних веза српског и руског народа.

(Срна)

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Тагови :

Источно Сарајево

Александар Шкобо

Нижњи Новгород

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