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Нуклеарна електрана у Румунији престала са радом због ниског водостаја Дунава

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 17:45

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Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Фото: Pexels

Румунска нуклеарна електрана "Чернавода" привремено је затворена због ниског водостаја Дунава, а власти планирају да надокнаде мањак увозом, рекао је државни секретар Министарства енергетике Сорин Елисеј.

Први од два реактора затворен је прошле седмице због ниског водостаја Дунава. Румунска влада је 31. јула прогласила стање појачане приправности у енергетском сектору због смањене производње електричне енергије усљед суше. Раније тог дана почео је процес затварања другог реактора.

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"Нуклеарна електрана `Чернавода` је потпуно затворена. Ослањамо се на повећане капацитете увоза, посебно из Бугарске, и веома пажљиво пратимо прогнозе које би могле утицати на нашу ситуацију, као што је био случај данас и сутра са повећањем производње енергије вјетра", рекао је Елисеј.

Он је додао да власти рачунају и на резерве хидроенергије и добровољно смањење потрошње у земљи, преноси портал "њуз.ро".

Директор нуклеарне електране "Чернавода" Ромео Урјан рекао је 6. августа да електрана неће радити најмање 10 дана и да ће, након пораста нивоа воде у Дунаву, бити потребно један до два дана да настави рад пуним капацитетом.

"Чернавода" је једина нуклеарна електрана у Румунији. Налази се на обалама Дунава и користи ријечну воду за хлађење својих реактора, што значи да ниво воде директно утиче на безбједан рад јединица постројења.

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Два реактора електране обезбјеђују око 20 одсто производње електричне енергије у земљи.

(Срна)

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Тагови :

нуклеарна електрана

Румунија

Дунав

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