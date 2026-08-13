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Због пожара евакуисано познато љетовалиште: Букти пожар у Грчкој

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:38

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Пламен угрожава кућу током шумског пожара у Сивирију, на полуострву Халкидики у сјеверној Грчкој, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Више од 220 људи евакуисано је са плаже у Сивирију на Халкдикију, гдје букти стравичан пожар. Мјештани и туристи су морем превезени до марине Сани, док је још око 92 људи укрцано на брод "Спеедруннер Јет".

Подсјетимо, велики пожар који од поднева бјесни на Касандри стигао је до Сивирија и захватио куће, а одмах је наређена евакуација становника и туриста.

У акцији евакуације учествују два пловила Обалске страже, приватна пловила, два пловила Ватрогасне службе, три рибарска брода и једно путничко-туристичко пловило.

Истовремено, аутобуси КТЕЛ-а Халкидикија хитно су упућени у Сивири и ка плажи Фоурка, како би преузели грађане и извели их из подручја угроженог пожаром.

Драматични снимци из Сивирија приказују пламен и густ дим у близини кућа.

Снажан вјетар додатно отежава гашење, док се ватрогасне екипе боре да зауставе ширење пожара.

Предсједник Љекарске коморе Халкидикија Панајотис Циалукис апеловао је на грађане да без одлагања прате упутства броја 112, Ватрогасне службе и Цивилне заштите и да не одлажу напуштање угрожених подручја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

пожар

евакуација

Халкидики

Ватрогасци

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