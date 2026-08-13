Logo

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:47

Коментари:

0
Посао
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Град Мостар расписао је јавни конкурс за запошљавање осам државних службеника на неодређено вријеме, углавном у Одјељењу за урбанизам и грађење.

За пет различитих радних мјеста понуђене су основне нето плате од 1.735 до 2.580 КМ, а рок за пријаву је 26. август.

илу-новац-14112025

Друштво

Лијеже по 853 марке: Сутра уплата радницима у дијелу БиХ

Конкурс је, на захтјев Града Мостара, објавила Агенција за државну службу ФБиХ, а траже се високообразовани кандидати правне, управне и геодетске струке.

Гдје је највиша плата?

Највиша плата предвиђена је за шефа Службе за катастар, за којег је наведена основна нето плата од 2.580,27 КМ.

За ово радно мјесто тражи се један извршилац, а кандидати морају имати најмање 240 ЕЦТС бодова из геодетске, правне или управне струке те четири године радног стажа у струци.

Град тражи и једног стручног савјетника за јавне набавке, такође у Одјељењу за урбанизам и грађење. Основна нето плата за ову позицију износи 2.017,30 КМ, а услов је високо образовање правне или управне струке с најмање 240 ЕЦТС бодова те три године радног стажа у струци.

Коњиц пожар

БиХ

На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага

Преосталих шест радних мјеста имају основну нето плату од 1.735,82 КМ. Ријеч је о једном стручном сараднику за грађевинске прописе правне струке, једном стручном сараднику за катастар некретнина те чак четири стручна сарадника за правне послове у Служби за катастар.

За стручног сарадника за грађевинске прописе тражи се завршена правна или управна струка и најмање година радног стажа, док кандидат за мјесто стручног сарадника за катастар некретнина мора бити геодетске струке, имати најмање годину дана радног стажа и положен стручни геодетски испит.

За четири радна мјеста стручних сарадника за правне послове траже се кандидати правне или управне струке с најмање годину дана радног стажа након завршене високе стручне спреме. За сва радна мјеста тражи се и познавање рада на рачунару.

Како изгледа избор кандидата?

Изборни поступак укључује испит општег знања и стручни испит. Кандидати који већ имају положен стручни управни или правосудни испит ослобођени су испита општег знања.

Избори

Република Српска

Колико ће наши подаци бити заштићени на изборима?

Стручни испит укључује писани дио, а кандидати који га успјешно положе приступају структурисаном интервјуу.

Пријаве се, према тексту конкурса, могу поднијети путем апликације еКонкурс Агенције за државну службу ФБиХ или поштом Служби за постављења у тијелима државне службе у ХНК, на адресу Анте Старчевића бб у Мостару.

На страници Службе за запошљавање ХНК као крајњи рок трајања конкурса наведен је 26. август 2026. године, преноси "Херцеговина.инфо".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мостар

посао

Радници

Коментари (0)

Више из рубрике

Замјеник градоначелника Источног Сарајева Александар Шкобо борави у вишедневној посјети Нижњем Новгороду поводом обиљежавања 805 година његовог постојања.

Градови и општине

Широк простор за јачање сарадње Источног Сарајева и Нижњег Новгорода

1 д

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Градови и општине

Код Мостара избио нови пожар, ватрогасцима помажу и мјештани

1 д

0
Медвјед

Градови и општине

Узнемирујуће: Медвјед ископао гроб код бх. града

1 д

0
Пољопривредници Фоча

Градови и општине

Фочанским пољопривредницима 45.500 КМ за набавку механизације

1 д

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима