Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Аутор:АТВ редакција
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Град Мостар расписао је јавни конкурс за запошљавање осам државних службеника на неодређено вријеме, углавном у Одјељењу за урбанизам и грађење.
За пет различитих радних мјеста понуђене су основне нето плате од 1.735 до 2.580 КМ, а рок за пријаву је 26. август.
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Конкурс је, на захтјев Града Мостара, објавила Агенција за државну службу ФБиХ, а траже се високообразовани кандидати правне, управне и геодетске струке.
Највиша плата предвиђена је за шефа Службе за катастар, за којег је наведена основна нето плата од 2.580,27 КМ.
За ово радно мјесто тражи се један извршилац, а кандидати морају имати најмање 240 ЕЦТС бодова из геодетске, правне или управне струке те четири године радног стажа у струци.
Град тражи и једног стручног савјетника за јавне набавке, такође у Одјељењу за урбанизам и грађење. Основна нето плата за ову позицију износи 2.017,30 КМ, а услов је високо образовање правне или управне струке с најмање 240 ЕЦТС бодова те три године радног стажа у струци.
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Преосталих шест радних мјеста имају основну нето плату од 1.735,82 КМ. Ријеч је о једном стручном сараднику за грађевинске прописе правне струке, једном стручном сараднику за катастар некретнина те чак четири стручна сарадника за правне послове у Служби за катастар.
За стручног сарадника за грађевинске прописе тражи се завршена правна или управна струка и најмање година радног стажа, док кандидат за мјесто стручног сарадника за катастар некретнина мора бити геодетске струке, имати најмање годину дана радног стажа и положен стручни геодетски испит.
За четири радна мјеста стручних сарадника за правне послове траже се кандидати правне или управне струке с најмање годину дана радног стажа након завршене високе стручне спреме. За сва радна мјеста тражи се и познавање рада на рачунару.
Изборни поступак укључује испит општег знања и стручни испит. Кандидати који већ имају положен стручни управни или правосудни испит ослобођени су испита општег знања.
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Стручни испит укључује писани дио, а кандидати који га успјешно положе приступају структурисаном интервјуу.
Пријаве се, према тексту конкурса, могу поднијети путем апликације еКонкурс Агенције за државну службу ФБиХ или поштом Служби за постављења у тијелима државне службе у ХНК, на адресу Анте Старчевића бб у Мостару.
На страници Службе за запошљавање ХНК као крајњи рок трајања конкурса наведен је 26. август 2026. године, преноси "Херцеговина.инфо".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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