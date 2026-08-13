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На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:30

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На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага
Фото: Facebook/Nermina Alihodžić

На гашењу пожара на подручју Коњица данас у послијеподневним часовима ангажован је и други хеликоптер Оружаних снага БиХ.

На истом локалитету у раним јутарњим часовима дјеловао је један хеликоптер, те је за 1,6 часова налета избачено 10 ведара воде, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

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Без обзира на изузетно отежане услове дјеловања из ваздуха, данас је, на основу сагласности Предсједништва БиХ, министар одбране издао наредбу о ангажману и другог хеликоптера.

(Срна)

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Тагови :

Коњиц

пожар

Оружане снаге БиХ

Хеликоптер

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