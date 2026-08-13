На гашењу пожара код Коњица ангажован и други хеликоптер Оружаних снага

Аутор:АТВ редакција
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На гашењу пожара на подручју Коњица данас у послијеподневним часовима ангажован је и други хеликоптер Оружаних снага БиХ.
На истом локалитету у раним јутарњим часовима дјеловао је један хеликоптер, те је за 1,6 часова налета избачено 10 ведара воде, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
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Без обзира на изузетно отежане услове дјеловања из ваздуха, данас је, на основу сагласности Предсједништва БиХ, министар одбране издао наредбу о ангажману и другог хеликоптера.
(Срна)
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