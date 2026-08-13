Пожар и код Дубровника на неприступачном терену, ватру гасе канадери

Аутор:АТВ редакција
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На сјеверној страни острва Шипан код Дубровника данас је у поподневним сатима избио пожар, а на лице мјеста одмах су упућени ватрогасци и канадери, изјавио је командант дубровачко-неретванског ватрогасног одреда Стјепан Симовић.
Симовић је рекао да су на гашење пожара на Шипану преусмјерена два канадера, који су претходно учествовали у гашењу пожара на Брачу, преноси Дубровачки дневник.
- Канадери су управо довршили посао на Брачу и преусмјерени су на Шипан. Гасе пожар и мислим да ће бити добро, али треба бити опрезан јер је терен неприступачан - рекао је Симовић.
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На терену су тренутно 27 ватрогасаца из Дубровника и Шипана, као и два брода који спречавају евентуално ширење ватре.
Симовић је навео да ће ватрогасци на терену "дежурати цијелу ноћ".
Ватрогасци су раније данас на хрватском приморју локализовали пожар на острву Брач.
(Танјуг)
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