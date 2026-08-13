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Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 20:40

Коментари:

4
Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да ће Влада Српске обезбиједити 2,2 милиона КМ за потпуну обнову објекта Студентског центра у Зворнику, енергетску санацију, уређење фасаде и крова, реконструкцију студентских соба и набавку новог инвентара.

Он је навео да ће студенти добити веће и боље уређене собе, квалитетније услове за живот и рад, као и савременији простор за лабораторијску наставу и научноистраживачки рад.

"Крећемо са реконструкцијом Студентског центра у Зворнику! Улажемо у образовање, у наше студенте, у будућност Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Влада Републике Српске

Зворник

Коментари (4)

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