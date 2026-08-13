Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да ће Влада Српске обезбиједити 2,2 милиона КМ за потпуну обнову објекта Студентског центра у Зворнику, енергетску санацију, уређење фасаде и крова, реконструкцију студентских соба и набавку новог инвентара.
Он је навео да ће студенти добити веће и боље уређене собе, квалитетније услове за живот и рад, као и савременији простор за лабораторијску наставу и научноистраживачки рад.
"Крећемо са реконструкцијом Студентског центра у Зворнику! Улажемо у образовање, у наше студенте, у будућност Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Крећемо са реконструкцијом Студентског центра у Зворнику!— Саво Минић (@minic_savo) August 13, 2026
Влада Републике Српске обезбиједиће 2,2 милиона КМ за потпуну обнову објекта, енергетску санацију, уређење фасаде и крова, реконструкцију студентских соба и набавку новог инвентара.
Студенти ће добити веће и боље уређене…
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