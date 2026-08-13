Колико ће наши подаци бити заштићени на изборима?

Аутор:Кристина Секерез
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Коначно смо сазнали како ћемо да гласамо у октобру. Али питања је још јако много.
Једно од њих је шта ће се дешавати с нашим отисцима прстију, нашим фотографијама, нашим гласовима на изборима, односно колико ће на изборима бити заштићени наши лични подаци, али и приватност наших гласова.
Нећемо изаћи на изборе, страх нас је злоупотреба, пожалили су се забринути грађани АТВ-у. На изборе се више не иде само са личном картом и оловком, од сада се оставља и отисак прста. Управо отисци буде највећу бригу - гдје ће завршити послије избора. Из ЦИК-а увјеравају да нема разлога за страх. Кажу, отисак се претвара у алгоритам који се не може злоупотријебити. Објашњавају, цијели поступак се користи искључиво за спровођење избора и то у врло кратком периоду. Након завршетка поступка, привремени биометријски шаблон се аутоматски брише и не може да се користи у друге сврхе. Данас је усвојен и Правилник о сигурном електронском преносу и обради података и кориштењу система биометријске верификације идентитета бирача у изборном процесу у БиХ.
"Систем код очитавања отиска прста не генерише физички отисак прста, него привремени биометријски криптовани шаблон који и када би неко са стране дошао до њега, не може да се претвори у отисак прста", рекла је члан Централне изборне комисије БиХ Ирена Хаџиабдић.
"С друге стране, тај отисак прста не остаје у уређају. Он се користи само онога тренутка када бирач остави отисак прста да потврди да су ти подаци који су на екрану очитани са његовог личног документа и одмах нестају", казао је предсједник Централне изборне комисије БиХ Јован Калаба.
Увођење идентификације путем отиска прста добијало је негативно мишљење Агенције за заштиту личних података БиХ још од 2018. године. Оцијенили су да је то превише инвазивно, те да задире у личне податке. ЦИК, као контролор, обавезна је да донесе и процјену утицаја која се односи на обраду личних података, одговарајуће подзаконске акте, као и да именује одређена лица која ће помагати у тој области. Упозоравају да отисак бирача не би никако смио да остане у уређају који се користи.
"Значи ако ви, ја и не знам ко гласа на истом бирачком мјесту никако не смије остати, он треба само да се искористи за аутентификацију, односно за мечирање с оним математичким записом обраде биометријске податке који се већ налази у том уређају и ништа више", истакао је директор Агенције за заштиту личних података БиХ Драгољуб Рељић.
Према тендерској документацији не би требало да дође до злоупотреба. Да из математичког модела није могуће реконструисати отисак кажу и ИТ стручњаци. Ипак, оно на шта Александар Милинковић, коме је итекако познат тендер, скреће пажњу јесте да је учитавање фотографија непотребно.
"Читав процес препознавања се односи на машински читљиву зону са вашег личног документа и оно што се очита са математичку представу вашег отиска прста. Заправо, сматрам да је фотографија нешто што је превише, да се ту ваши лични подаци не користе на адекватан начин, односно пропорционално довољно и сматрам да би Агенција за заштиту личних података требало да да неке инструкције ЦИК-у шта да уради везано за фотографије, а нарочито забрињавају ови неки детаљи из овог промотивног видеа ЦИК-а који је објављен, гдје се заправо из самог уређаја испринта и ваша фотографија, која онда остаје испринтана тамо негдје, ко зна за какву архиву и ко зна коме, што мислим да заиста није адекватан начин поступања са личним подацима", изјавио је члан Управе компаније Планет Софт Бањалука Александар Милинковић.
Док нам се учитавају фотографије и отисци, рађа се сумња и за угроженост приватности гласа - како да нико не види за кога смо гласали. Предузети су кораци да до тога не дође, оцјена је Коалиција за слободне и поштене изборе ,,Под лупом”.
"Сада ћемо имати гласачки листић који ће бити А4 формата и видимо да су управо због тога и уклоњена имена и презимена кандидата са дијела гласачког листића који ће сада бити измјештен на један информативни дио, да би заштитна фасцикла могла у потпуности покрити гласачки листић, да тајност гласања не би била угрожена овај пут", објаснио је координатор за односе с јавношћу и медијима Коалиције „Под лупом“ Хасан Камењаковић.
До сада смо на изборима доказивали да смо ми показивањем личне карте. Од сада ће бити потребан и који више податак, али и више времена. Тако би требало да се наоружамо с више стрпљења, а за податке, ако буде према тендерској документацији, биће избрисани. Сви уређаји ће након избора отићи на тотално брисање, то је барем званична верзија.
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