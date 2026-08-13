Влада Српске најавила суфинансирање продуженог боравка у приватним вртићима од 1. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је на 22. сједници Информацију о могућности суфинансирања продуженог боравка за дјецу која похађају приватне предшколске установе.
Након разматрања ове информације, Влада је задужила Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да у року од седам дана, у сарадњи са Јавном установом „Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске“, припреме и предложе конкретан модел суфинансирања продуженог боравка за дјецу која продужени боравак похађају у приватним предшколским установама од 1. септембра 2026. године.
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