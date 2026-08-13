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Љекари упозоравају: Једна грешка током помрачења Сунца можда је оштетила ваш вид

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:03

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Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.
Фото: Israel Torres/Pexels

Недјељама прије помрачења Сунца које смо јуче имали прилике да видимо, љекари и стручњаци су упозоравали да се то никако не чини без одговрајуће опреме, заштитних наочара и филтера.

Љекари су упозоравали да директно гледање у Сунце без одговарајуће заштите може озбиљно и трајно да оштети вид.

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Љекар опште праксе др Азем Мајед објаснио је за "Дејли Експресс" да чак и краткотрајно директно гледање у Сунце може озбиљно да оштети мрежњачу. Посебан проблем представља то што особа можда неће одмах схватити да је дошло до оштећења, јер мрежњача нема рецепторе за бол који би нас на то упозорили.

"Симптоми се често не појављују одмах. Људи гледају у Сунце, оштете мрежњачу и тек неколико сати касније постану свјесни проблема", рекао је Мајед.

Такво оштећење назива се "соларна ретинопатија", а симптоми се могу појавити тек након излагања интензивној Сунчевој свјетлости.

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Међу симптомима који могу указивати на оштећење мрежњаче јесу замагљен или искривљен вид, слијепе тачке у видном пољу, као и потешкоће са распознавањем боја.

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"Може се појавити замагљен вид, а у тежим случајевима и слијепа тачка на мјесту оштећења мрежњаче. Могући су и искривљен вид, као и потешкоће са распознавањем боја", објаснио је љекар.

Будући да се симптоми не морају појавити одмах, особа у почетку може помислити да директно гледање у Сунце није оставило никакве посљедице.

Ако се након посматрања помрачења појаве промјене вида, нарочито замагљен или искривљен вид или слијепа тачка у видном пољу, потребно је потражити љекарску помоћ.

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Тагови :

помрачење Сунца

Очи

оштећен вид

здравље

љекари

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