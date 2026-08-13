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Проблеми за Европу пред зиму: Рекордно ниске резерве гаса у складиштима

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:53

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Резерве гаса у европским складиштима већ су за 13, 4 милијарди кубних метара мање него прије годину дана, показују подаци Асоцијације европских оператера гасне инфраструктуре од 11 августа.

Односно, резерве су пале на 59,32 одсто, што је за 17,23 процентних поена ниже од просјека за тај датум у посљедњих пет година.

Од почетка мјесеца јаз у односу на прошлогодишњи ниво повећао за 1,4 милијарде кубних метара, а од почетка љета за 5,2 милијарде кубних метара.

Попуњавање складишта одвија се веома споро, при томе се на пример гас повлачи од 3. августа из јединог складишта у балтичким државама, постројења Инчукалнс, које је попуњено само 45, 5 одсто свог капацитета.

Нивои залиха природног гаса у Европи представљају кључни показатељ за глобално тржиште гаса.

Укупан капацитет система за складиштење у ЕУ износи 109 милијарди кубних метара гаса. Европа је постала највећи увозник на глобалном тржишту течног природног гаса, преноси Спутњик.

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Тагови :

руски гас

Европска унија

Гасовод

зима

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