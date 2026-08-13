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Узнемирујуће: Медвјед ископао гроб код бх. града

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 16:04

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Необичан и узнемирујући случај забиљежен је јутрос, 13. августа, на подручју мјесне заједнице Караула, мјесто Хаманџићи код Турбета, у близини Травника, гдје је медвјед ископао гроб и дошао све до тијела укопане особе.

Из Меџлиса Исламске заједнице Травник потврђено је за портал "Радиосарајево.ба" да је дошло до оштећења гроба.

На фотографијама које су достављене нашем порталу види се ископан мезар, као и тијело у ћефинима које је дјелимично извучено из мезара.

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Из Меџлиса нам је појашњено да се још увијек не може са сигурношћу утврдити у каквом је стању тијело, односно да ли је дошло до његовог скрнављења или се радило о скелетним остацима.

Медвјед ископао гроб до дна

Према информацијама које смо добили, животиња је направила дубоку рупу и успјела ископати земљу све до тијела.

Иначе, код традиционалног муслиманског укопа, након полагања тијела у гроб, преко њега се постављају даске, након чега се затрпава земљом. Међутим, на фотографијама са овог гроба не виде се даске, због чега из Меџлиса претпостављају да је медвједу било могуће релативно лако доћи до самог дна мезара.

Претпоставља се да је гроб оштећен током ноћи, 12/13. аугуста, с обзиром да су мјештани јутрос, 13. августа, уочили рупу и тијело.

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Из Меџлиса додају да ће породица вратити, односно поново укопати тијело и да се у овом случају не примјењује посебна процедура.

Медвједи нису ријеткост на овом подручју

Из Меџлиса Исламске заједнице Травник наводе да присуство медвједа на овом подручју није неуобичајено.

Ријеч је о селу које је данас већином исељено, док је велики број некадашњих становника преселио у оближње Турбе код Травника.

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Управо због шумског и руралног карактера овог подручја, сусрети с медвједима нису ријеткост, али је случај у којем је животиња ископала мезар и дошла до тијела посебно узнемирујући.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Медвјед

Гробље

Турбе

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