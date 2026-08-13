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Виц дана: Ко је кажњен, Мујо или Хасо

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 16:56

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Виц дана: Ко је кажњен, Мујо или Хасо
Фото: АТВ

Ишли Мујо и Хасо улицом, а Мујо на бициклу.

Након неког времена наиђе полицајац и заустави Мују и каже му:

"Е гледај ти бицикла, права крнтија, морам те казнити, немаш светла, то је 30, немаш педала, то је 25, немаш кочнице, то је 50, еееее... то је укупно 105 марака, плаћај!"

А Мујо се само насмеја. Полицајац ће:

"Шта се смејеш, 105 марака је пуно!

Мујо ће:

"Шта мене брига, ово је Хасин бицикл..."

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