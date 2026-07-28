Виц дана: Пуно пијете

Аутор:АТВ редакција
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Долази човјек код доктора, тресу му се руке.
Доктор одмах примијети и рече:
"Ви, господине, изгледа много пијете алкохол."
Господин онако збуњен одговара:
"Не докторе, ја много просипам, зато сам и дошао."
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