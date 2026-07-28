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Виц дана: Пуно пијете

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 21:41

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Алкохол пиво
Фото: pexels/Ketut Subiyanto

Долази човјек код доктора, тресу му се руке.

Доктор одмах примијети и рече:

"Ви, господине, изгледа много пијете алкохол."

Господин онако збуњен одговара:

"Не докторе, ја много просипам, зато сам и дошао."

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Виц дана

Вицеви

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