Туристи у Италији шокирани цијеном кафе и воде: ''Је ли то икоме нормално?''

Бурне реакције на друштвеним мрежама изазвао је рачун из италијанског ресторана. Корисници су остали шокирани високим цијенама основних намирница као што су кафа и вода.

Један рачун из ресторана у Порто Церву на Сардинији постао је тема на друштвеним мрежама након што су објављене цијене које су многе оставиле без ријечи.

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За еспресо је потребно издвојити 10 евра, флаша воде кошта 12 евра, а цоперто односно накнада за постављање стола и основну услугу износи 15 евра по госту.

Фотографија рачуна убрзо је постала вирална, а многи су коментарисали да цијене у појединим туристичким мјестима достижу рекордне износе, посебно током врхунца љетне сезоне.

Највише пажње привукла је цијена обичне флаширане воде, али и еспреса, за које бројни сматрају да би требао да буду знатно приступачнији.

"Дванаест евра за воду стварно је претјерано", "Петнаест еура за цоперто и 12 евра за воду? Је ли то икоме нормално?", неки су од коментара, преноси Кликс.

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Иако су високе цијене у популарним италијанским љетовалиштима већ годинама тема расправа, овакви примјери редовно изазивају лавину коментара.

С друге стране, неки истичу да овакве цијене и нису неочекиване јер је Порто Церво познато као елитно љетовалиште на Сардинији, омиљено међу имућним гостима и препознатљиво по луксузним хотелима, ресторанима и јахтама.