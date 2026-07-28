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Нови највећи успех клуба из села са 1.500 становника

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:10

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Аки Самуелсен из екипе Мјелби слави након што је постигао гол за вођство од 1:0 на првој утакмици другог кола квалификација за Лигу шампиона између Мјелбија и Линколн Ред Импса, одиграној у Селвесборгу (Шведска) у уторак, 21. јула 2026. године.
Фото: Andreas Hillergren/TT via AP / Tanjug

Фудбалери Мјелбија остварили су највећи успјех ван Шведске - сада су први пут изборили пласман у лигашку фазу неког европског такмичења.

Сензационални прваци Шведске одиграли су без голова у реваншу другог кола квалификација Лиге шампиона против гибралтарског Линколна и тако са укупних, убједљивих 3:0, прошли даље.

Тиме су осигурали минимално лигашку фазу Лиге Конференције.

Ово је само наставак низа највећих успјеха клуба из села које броји мање од 1500 становника. Подсјетимо, Мјелби је претходне сезоне први пут постао првак Шведске и први пут су освојили и домаћи Куп.

На ове успјехе сада се надовезао и овај највећи у Европи.

За мјесто у доигравању Лиге шампиона шведски првак играће против побједника двомеча између Слован Братиславе и грузијске Иберије 1999, а то ће, како ствари стоје, бити словачки првак који је у првој утакмици, на страни, славио 2:0.

Чудо из рибарског села

Мјелби, подсјетимо, долази из Хелевика, мјесташца на југу Шведске са око 1500 становника, смјештеног у општини Селвесборг која броји тек 17.000 људи, преноси б92.

Иако клуб носи име сусједног села Мјелби домаће утакмице игра у Хелевику.

"Кад нам противници долазе у госте, аутобусом се возе и возе кроз фарме, поред рибарских лука. Онда се још мало возе и кад више не могу ићи даље, дођу до нашег стадиона", сликовито је својевремено за Гардијан описао локацију стадиона и самог мјеста спортски директор клуба Хасе Ларсон.

Њихов стадион Страндвален, капацитета 6000 мјеста, налази се тек неколико десетина метара од Балтичког мора.

Мјелби је основан 1939, а први велики успон доживио је крајем седамдесетих, када је у пет година стигао од четврте до прве лиге. Ипак, деценијама се селио из прве у другу лигу.

Не тако давно, од 2015. до 2018. Мјелби је био трећелигаш, а 2016. био је чак и на рубу финансијског слома и испадања у четврту лигу. Према Трансфермаркту, Мјелби је тек пета највреднија екипа лиге са процијењеном вриједношћу од 25.8 милиона евра.

Лига шампиона, реванши другог кола

Купс - Сабах 0:2, први меч 0:1

Симић 52, Микелс 72

Линколн - Мјелби 0:0, први меч 0:3

20:00 Динамо - Тун, први меч 1:1

20:15 Цеље - Егнатија, први меч 3:3

20:45 Хартс - Штурм, први меч 0:4

21:00 Шамрок - Арарат, први меч 0:2

Сриједа

17:00 Каират - Омонија, први меч 2:0

18:00 Кауно Жалгирис - Ки Клаксвик, први меч 1:1

19:00 Лех - Архус, први меч 4:1

19:30 Хапоел Бер Шева - Викингур, први меч 1:2

19:30 Универзитатеа Крајова - Левски, први меч 0:1

20:00 Црвена звезда - Ларне, први меч 4:0

20:00 Горњик - Фенербахче, први меч 0:1

20:15 Слован Братислава - Иберија, први меч 2:0

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Тагови :

Фудбалери Мјелбија

Лига Конференција

Шведска

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