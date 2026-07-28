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Седам ствари које старије генерације и даље раде, а млађи избјегавају

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:40

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Седам ствари које старије генерације и даље раде, а млађи избјегавају
Фото: Pexels

Д‌јеца која су одрастала шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година прошлог вијека углавном су одмалена учествовала у кућним пословима и учила практичне вјештине.

Данас су многе од тих навика знатно рјеђе међу млађим генерацијама.

Према истраживањима, разлог су промјене у начину живота, технологији и друштвеним вриједностима. Генерација З чешће бира практичност, док старије генерације и даље цијене самосталност, штедљивост и дуготрајност.

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У наставку доносимо седам ствари које старије генерације и даље редовно раде, а млађи их све чешће избјегавају.

Одржавање дворишта

Истраживање компаније Tractor Supply показало је да старије генерације знатно више улажу у одржавање дворишта и травњака него припадници генерације З. Док старији уредан травњак доживљавају као разлог за понос, многи млади сматрају да је његово одржавање скупо, напорно и штетно за животну средину, пише YourTango.

Поправка аутомобила

Припадници генерације X често су одрастали учећи како да поправљају аутомобиле и обављају основно одржавање. Многи припадници генерације З радије плаћају сервис или уопште не возе аутомобил, па такве вјештине све рјеђе усвајају.

Крпљење од‌јеће

Старије генерације од‌јећу су много чешће поправљале него бацале. Данас су, због брзе моде и куповине путем интернета, замјена од‌јеће и куповина нових комада многима једноставнији избор од шивења и поправљања.

Кување код куће

Истраживања показују да многи припадници генерације З имају потешкоћа с основним кулинарским вјештинама. Због тога чешће наручују храну или једу готова јела него што кувају код куће.

Пеглање од‌јеће

Све мање младих уопште посједује пеглу. Како углавном носе лежернију од‌јећу, пеглање за њих више није свакодневна обавеза као што је било старијим генерацијама.

Праћење трошкова

Генерација "X" навикла је да редовно прати своје финансије и води евиденцију о трошковима. Многи млађи данас се ослањају на банкарске апликације и рјеђе сами воде преглед своје потрошње.

Чување породичног насљеђа

Старије генерације породичне предмете и успомене сматрају вриједним дијелом породичног насљеђа. Многи припадници генерације З, због мањка простора или другачијих животних навика, рјеђе их задржавају, преноси Индекс.

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Вјештине

навике

Генерација Икс

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