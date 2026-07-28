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Хорор у Француској: Полиција у картонским кутијама пронашла остатке пет беба

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:57

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Француско тужилаштво покренуло је истрагу за убиство малољетног лица млађег од 15 година након што су у стану једне породице у граду Оранж, на југоистоку земље, у картонским кутијама пронађени посмртни остаци петоро новорођенчади.

Језив случај откривен је у нед‌јељу, када се тридесетдвогодишња жена сама породила код куће и на свијет донијела здравог д‌јечака, након чега је због порођаја превезена у болницу.

Међутим, мушкарац са којим је живела био је, како пише француски Ле Монде "узнемирен, након што је, поново са великим закашњењем, открио да му је партнерка трудна", па је претражио њихов стан у центру града и пронашао "нешто што је личило на људске посмртне остатке". Након чега је обавијестио болницу у Оранжу, а она је алармирала тужилаштво.

Према писању Ле Парисиена, мушкарац је истражиоцима испричао да је отворио кутије које му је партнерка раније бранила да дира. У једној од њих пронашао је тијело бебе у фази распадања, након чега је одмах позвао надлежне службе.

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Полиција је исте вечери претресла стан у центру Оранжа. Судски вјештак утврдио је да су пронађени остаци четири новорођенчета, као и тијело још једне бебе у фази распадања, те да ће обдукција и ДНК анализе показати када су бебе умрле, да ли су рођене живе и под којим околностима су преминуле.

Мајка се и даље налази у болници и до сада није саслушана.

Д‌јеца стављена под заштиту

Пар има још двоје д‌јеце, узраста осам и девет година, која су, према ријечима комшија, похађала основну школу у насељу.

Тужилаштво је затражило хитну процјену њиховог положаја од служби за заштиту д‌јеце, док је за новорођеног д‌јечака одређена привремена мјера заштите до одлуке суда за малољетнике.

Комшије: Д‌јеловали су као сасвим обична породица

Стан породице налази се на другом спрату старе зграде, недалеко од античког римског позоришта у Оранжу.

Комшије тврде да ништа није указивало на трагедију.

Један од станара рекао је да га је полиција пробудила касно увече тражећи стан пара и показујући фотографију жене. Други комшија описао их је као „шармантне људе“ који су се у зграду доселили прије двије године.

"Мајка је сваког дана долазила по д‌јецу у школу у вријеме ручка, а отац је ујутро одлазио на посао и враћао се увече. Били су сасвим обични људи", рекао је комшија.

Истрага тек треба да расвијетли случај

Истражиоци сада покушавају да утврде да ли су свих пет беба д‌јеца овог пара, када су преминуле и шта је узрок њихове смрти.

Француски медији наводе да истражиоци разматрају више могућих сценарија, укључујући могућност да је ријеч о поновљеним случајевима порицања трудноће, али наглашавају да за сада ниједна од тих претпоставки није званично потврђена, преносе Независне новине.

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Тагови :

Француска

бебе

истрага

мртво новорођенче

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