Огласила се Амбасада Русије након увођења виза руским држављанима у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Увођењем виза руским држављанима, Црна Гора ће претрпјети озбиљан удара, саопштила је Амбасада Русије у Подгорици.
Из Амбасаде су истакли да увођење виза за држављане Русије од 1. новембра представља доказ зависности званичне Подгорице од "страних покровитеља" који настоје да наруше односе Црне Горе и Русије.
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Оцијењено је да ће то нанијети штету самој Црној Гори јер њени интереси нису приоритет страним покровитељима којима је прије свега стало до додатног нарушавања руско-црногорских односа.
У саопштењу се додаје да страни савезници Подгорице занемарују чињеницу да туризам чини око 30 одсто бруто домаћег производа Црне Горе, као и да су руски туристи прошле године остварили 16,4 одсто свих ноћења у земљи.
- Лако је претпоставити да ће увођење визног режима значајно смањити тај број - истиче Амбасада.
Навела је и да да ће озбиљан ударац претрпјети бројни пројекти важни за Црну Гору у којима учествује руски капитал.
- Треба претпоставити да ова мјера неће наићи ни на разумијевање ни на подршку грађана Црне Горе који желе развој сарадње са Русијом. Амбасада је увјерена да би, уз добру вољу, питање очувања безвизног режима могло бити ријешено чак и у условима приступања ЕУ - навели су из Амбасаде.
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Нажалост, додали су, са црногорске стране не виде интересовање за такво рјешење.
Истакнуто је да је Москва и даље отворена за разматрање свих приједлога који би могли да помогну у превазилажењу кризе у билатералним односима, за коју, како је наведено, Русија не сноси одговорност.
- Истовремено, задржавамо право да адекватно реагујемо на непријатељске потезе - закључује се у саопштењу Амбасаде Русије у Црној Гори, преноси Спутњик.
(Срна)
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