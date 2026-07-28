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Газде плаћају 25 евра на сат, а радника нема: Ове жене су траженије од кувара

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 22:28

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Сваке године власници апартмана на Јадрану упозоравају на исти проблем - све је теже пронаћи квалитетне спремачице, иако је сатница последњих година знатно порасла.

Данас искусна спремачица на хрватском приморју може да заради и 25 евра по сату, чак и када власници обезбиједе сав прибор и средства за чишћење. Ипак, пронаћи раднике није нимало лако. Додатни проблем представљају базени, јер мало која спремачица зна да их одржава, а на тржишту недостаје људи који се баве искључиво чишћењем и сервисирањем базенских система.

Колико заправо кошта сређивање апартмана након одласка гостију, питала је Санда из Пуле у Фејсбук групи „Женски рецензирај“. Одговори које је добила из различитих дијелова Хрватске показали су да трошак једне смјене гостију може да достигне и неколико стотина евра.

Уобичајене цијене и проблеми на терену

Једна чланица из Макарске навела је да се сатница креће између 20 и 25 евра.

„Код нас раде три до четири жене. У цијену је укључено све осим базена и постељине, што се посебно наплаћује. Праоница узима три евра по килограму за прање, пеглање и доставу, док редовно одржавање базена једном недјељно кошта око 50 евра“, написала је она.

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Друга корисница описала је како изгледа посао у пракси и са каквим се изазовима сусрећу:

„Ја очистим двије куће, а колегиница стално прави паузе. Прво размишља одакле да почне, па мота дуван, запали цигарету, онда је жедна, па пије воду... На крају њена сатница иде исто као моја, а ја се поломим од посла. Ако можете, најбоље је да ангажујете неколико жена и радите заједно са њима.“

Комплетно чишћење иде и до 600 евра

Једна чланица из Пуле навела је да су тамо цијене још више – сатница се креће између 25 и 30 евра, док се одржавање базена посебно договара. Постељину већина власника пере сама како би уштедјела. Када се сабере број сати, број радника и додатне услуге, за већи објекат потребно је издвојити између 300 и 500 евра по једној смјени гостију.

Једна изнајмитељка приватног смјештаја открила је колико плаћа агенцији која одржава њену кућу за одмор:

„За кућу за шест особа, са три спаваће собе и четири купатила, плаћамо 625 евра. У цијену су укључени чишћење куће, прање постељине, пешкира и сређивање терасе. Базен се чисти једном или два пута недјељно и то кошта 60 евра по доласку. Кошење траве такође кошта 60 евра. Искрено, ко год може, требало би што више послова да ради сам, јер када се плате порези, рачуни и сви трошкови, остане тек трећина онога што гост плати.“

Власници део послова преузимају на себе

Да би уштедјели, многи власници кућа за одмор одлучују да дио послова обављају сами.

„Плаћам 320 евра за чишћење куће и прање постељине. Око базена, тераса и ђакузија радим сама и тако уштедим око 150 евра. Да је највећи проблем пронаћи поуздане раднике, потврђују сви – сатнице су отишле у небеса, али људи једноставно нема“, закључује једна од власница.

За регистроване фирме и предузетничке радње које се баве чишћењем, цијена без базена и постељине износи око три евра по квадратном метру. То значи да за кућу од 200 квадратних метара само чишћење износи преко 600 евра, због чега су спремачице постале међу најтраженијим и најбоље плаћеним радницима на Јадрану током љетње сезоне, преноси Дневно.хр.

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Тагови :

чистачица

Хрватска

Зарада

Радници

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