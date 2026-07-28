Газде плаћају 25 евра на сат, а радника нема: Ове жене су траженије од кувара

Аутор:АТВ редакција
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Сваке године власници апартмана на Јадрану упозоравају на исти проблем - све је теже пронаћи квалитетне спремачице, иако је сатница последњих година знатно порасла.
Данас искусна спремачица на хрватском приморју може да заради и 25 евра по сату, чак и када власници обезбиједе сав прибор и средства за чишћење. Ипак, пронаћи раднике није нимало лако. Додатни проблем представљају базени, јер мало која спремачица зна да их одржава, а на тржишту недостаје људи који се баве искључиво чишћењем и сервисирањем базенских система.
Колико заправо кошта сређивање апартмана након одласка гостију, питала је Санда из Пуле у Фејсбук групи „Женски рецензирај“. Одговори које је добила из различитих дијелова Хрватске показали су да трошак једне смјене гостију може да достигне и неколико стотина евра.
Једна чланица из Макарске навела је да се сатница креће између 20 и 25 евра.
„Код нас раде три до четири жене. У цијену је укључено све осим базена и постељине, што се посебно наплаћује. Праоница узима три евра по килограму за прање, пеглање и доставу, док редовно одржавање базена једном недјељно кошта око 50 евра“, написала је она.
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Друга корисница описала је како изгледа посао у пракси и са каквим се изазовима сусрећу:
„Ја очистим двије куће, а колегиница стално прави паузе. Прво размишља одакле да почне, па мота дуван, запали цигарету, онда је жедна, па пије воду... На крају њена сатница иде исто као моја, а ја се поломим од посла. Ако можете, најбоље је да ангажујете неколико жена и радите заједно са њима.“
Једна чланица из Пуле навела је да су тамо цијене још више – сатница се креће између 25 и 30 евра, док се одржавање базена посебно договара. Постељину већина власника пере сама како би уштедјела. Када се сабере број сати, број радника и додатне услуге, за већи објекат потребно је издвојити између 300 и 500 евра по једној смјени гостију.
Једна изнајмитељка приватног смјештаја открила је колико плаћа агенцији која одржава њену кућу за одмор:
„За кућу за шест особа, са три спаваће собе и четири купатила, плаћамо 625 евра. У цијену су укључени чишћење куће, прање постељине, пешкира и сређивање терасе. Базен се чисти једном или два пута недјељно и то кошта 60 евра по доласку. Кошење траве такође кошта 60 евра. Искрено, ко год може, требало би што више послова да ради сам, јер када се плате порези, рачуни и сви трошкови, остане тек трећина онога што гост плати.“
Да би уштедјели, многи власници кућа за одмор одлучују да дио послова обављају сами.
„Плаћам 320 евра за чишћење куће и прање постељине. Око базена, тераса и ђакузија радим сама и тако уштедим око 150 евра. Да је највећи проблем пронаћи поуздане раднике, потврђују сви – сатнице су отишле у небеса, али људи једноставно нема“, закључује једна од власница.
За регистроване фирме и предузетничке радње које се баве чишћењем, цијена без базена и постељине износи око три евра по квадратном метру. То значи да за кућу од 200 квадратних метара само чишћење износи преко 600 евра, због чега су спремачице постале међу најтраженијим и најбоље плаћеним радницима на Јадрану током љетње сезоне, преноси Дневно.хр.
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