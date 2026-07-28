Једна особа преминула у тешком удесу у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у мјесту Штеке, на магистралном путу Подгорица-Цетиње догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка возила, а једно од њих је завршило на крову.
У овој несрећи двије особе задобиле су тешке тјелесне повреде, од којих је Ј.Ц. (31) нешто касније преминула у Клиничком центру Црне Горе (КЦЦГ) усљед задобијених повреда, саопштено је ЦдМ-у из Управе полиције.
Саобраћај на овој дионици магистралног пута одвија се једном саобраћајном траком, наизмјенично, а увиђај је у току.
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