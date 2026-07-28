Правило од 500 грама више не важи: Колико кафе можете пренијети преко границе?

Аутор:АТВ редакција
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Најважнија информација јесте да за унос пржене, мљевене или инстант кафе из Босне и Херцеговине у Хрватску тренутно није прописана посебна граница изражена у килограмима.
Кафа се сматра осталом робом некомерцијалне природе и улази у укупни вриједносни лимит робе коју путник носи у личном пртљагу.
Путник који из Босне и Херцеговине у Хрватску улази аутомобилом, аутобусом, возом, мотоциклом или пјешице може без плаћања царине, ПДВ-а и других увозних давања унијети робу укупне вриједности до 300 еура по особи. За путнике који долазе авионом или бродом лимит износи 430 евра, док је за особе млађе од 15 година ограничење 150 еура, без обзира на пријевозно средство. У тај износ не рачуна се само кафа, него укупна вриједност остале робе коју путник уноси из земље која није чланица Европске уније.
То практично значи да путник може понијети неколико паковања кафе за властите потребе или потребе породице, под условом да укупна вриједност робе не прелази дозвољени лимит и да количина не оставља утисак да је кафа намијењена продаји.
Царински службеник у сваком конкретном случају процјењује ради ли се о роби некомерцијалне природе. Већи број потпуно једнаких паковања, цијели картони или десетине килограма кафе могу изазвати сумњу да се ради о комерцијалном уносу, чак и када путник тврди да је кафа намијењена родбини и пријатељима.
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На интернету се још увијек често појављује податак да је преко границе дозвољено пренијети само 500 грама кафе или 200 грама екстракта кафе. Ријеч је о старом правилу које се више не примјењује на путнике који улазе у Европску унију.
Европска унија укинула је посебна количинска ограничења за кафу и чај још 2008. године, након чега се ти производи рачунају у општу вриједносни лимит за осталу робу.
Примјерице, ако једна особа у аутомобилу носи пет килограма кафе чија је укупна вриједност 60 или 70 евра, то само по себи не значи аутоматски да је почињен прекршај. Међутим, коначна одлука зависи од околности, начина паковања, учесталости преласка границе и процјене царинског службеника је ли та количина заиста намијењена приватној употреби. Не постоји пропис који гарантује да је свака количина допуштена само зато што вриједи мање од 300 евра.
Путницима се препоручује да кафу носе у оригиналном, затвореном паковању с декларацијом произвођача. Добро је сачувати и рачун, посебно када се преноси више паковања, јер рачун може помоћи у доказивању укупне вриједности робе. Оригинална амбалажа и рачун нису замјена за царинску процјену, али могу олакшати контролу и показати да је ријеч о легално купљеној роби за приватне потребе.
Посебна правила вриједе за особе које живе у пограничном подручју, раднике у пограничној зони и чланове посаде пријевозних средстава који границу прелазе у оквиру свог посла. За њих је редовни дневни вриједносни лимит при уласку у Хрватску само 40 евра. Виши лимит може се примијенити ако царинским службеницима докажу да путују даље од пограничне зоне или да се враћају с подручја које није дио пограничне зоне, на примјер одговарајућим рачуном или другим доказом. Ово ограничење не треба мијешати с правилима за грађане који повремено путују на љетовање или настављају пут према другим дијеловима Хрватске и Европске уније.
Ако се уноси већа количина кафе која прелази дозвољене вриједносне лимите или дјелује као роба намијењена продаји, путник је треба пријавити царинском службенику. Царина тада може обрачунати одговарајућа увозна давања, док непријављивање робе може довести до одузимања производа и покретања прекршајног поступка.
Приликом повратка из Хрватске или друге државе у Босну и Херцеговину такођер није прописана посебна количина кафе у килограмима. Остала роба некомерцијалне природе у личном пртљагу ослобођена је увозних дажбина до укупне вриједности од 600 КМ по путнику и дану, без обзира на пријевозно средство. И у овом случају врста и количина робе морају показивати да је намијењена личној употреби, домаћинству или као поклон, а не даљој продаји.
Дакле, за путнике који из Босне и Херцеговине аутомобилом одлазе на љетовање у Хрватску не постоји правило да смију понијети само пола килограма кафе. Пресудни су укупна вриједност робе до 300 евра по путнику и јасно некомерцијална количина намијењена приватним потребама, пише ГП Маљевац.
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