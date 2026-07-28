Цијене сулуде: Са двије кафе и пицом огулили туристе из БиХ у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Љетовање на хрватској обали за многе грађане Босне и Херцеговине постаје све већи финансијски изазов, показује искуство једне бх. туристкиње која је са супругом провела три дана одмора у туристичком мјесту у близини Дубровника.
Како је испричала, цијене смјештаја, хране и свакодневних потрепштина неугодно су је изненадиле, због чега је одлучила подијелити своје искуство.
Савјети
Прва ствар коју треба урадити у случају угриза змије
Тачну локацију није жељела открити, истичући да јој није циљ негативно говорити о угоститељима или власницима смјештаја.
Посебно ју је изненадио рачун који су платили за вечеру.
"Нисмо наручивали луксузна јела, рибу, шкољке нити скупа пића. Узели смо једну џамбо пицу коју смо подијелили и двије кафе, а све смо платили 103 марке. Остали смо шокирани када је стигао рачун", казала је за "ГП Маљевац".
Додаје да висока цијена једног оброка није била једини проблем. Према њеним ријечима, и смјештај, намирнице, пиће, одлазак у трговину, паркинг и друге свакодневне потребе знатно су скупљи него претходних година.
"Ми смо остали само три дана и већ смо осјетили колико је све поскупјело. Када платите смјештај, гориво, храну, пиће, паркинг и ситнице које вам свакодневно требају, потрошња врло брзо нарасте. Не знам како породица с двоје или троје дјеце и просјечним примањима може себи приуштити седам или десет дана одмора", навела је.
Хроника
Потврђена оптужница против двије васпитачице у Сарајеву због злостављања дјетета
Истиче да је свјесна како су цијене порасле и у Босни и Херцеговини, али сматра да су у многим хрватским туристичким мјестима постале превисоке за грађане с просјечним или минималним примањима.
Према њеном мишљењу, одлазак на море за многе више није питање избора дестинације, већ финансијских могућности. Сматра да ће бројни грађани бити приморани скратити годишњи одмор, бирати повољније дестинације или у потпуности одустати од љетовања на Јадрану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
27
16
22
16
22
16
21
16
21
Тренутно на програму