Пуховац: Пратимо евентуалне покушаје злоупотребе у вези са цијеном нафте

Аутор:АТВ редакција
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Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је Срни да грађани могу бити сигурни да институције Српске пажљиво прате ситуацију и да ће сваки евентуални покушај злоупотребе или неправилности у формирању цијена нафте бити предмет контроле надлежних органа.
Он је навео да кретања на глобалном нивоу неминовно имају утицај и на домаће тржиште, односно на кретање цијена горива у Републици Српској.
"Свједоци смо тренутне нестабилности на глобалном нивоу, а посебно сложених прилика на Блиском истоку, које се директно одражавају на свјетско тржиште енергената, прије свега нафте и нафтних деривата", рекао је Пуховац.
Он је истакао да Министарство континуирано прати стање на тржишту и у сталној је комуникацији како са привредним субјектима који се баве прометом нафтних деривата, тако и са надлежним инспекцијским органима.
"Оно што је посебно важно нагласити јесте да је снабдјевеност тржишта Српске уредна и стабилна и да у овом тренутку не постоји опасност од несташице нафте и нафтних деривата", поручио је Пуховац.
Он је подсјетио и да је Влада Републике Српске ограничила марже на нафтне деривате, а надлежне инспекције редовно контролишу примјену тих мјера.
"Уз ограничење марже, желим да подсјетим да је Влада још у априлу донијела одлуку о подршци грађанима и привреди кроз мјеру поврата од 0,10 КМ по литру купљеног горива. Ова мјера је осмишљена тако да буде једноставна, доступна и без икаквих додатних административних оптерећења за наше грађане и привреду", напоменуо је Пуховац.
Право на поврат грађани и привредни субјекти, додао је, могу остварити на више од 280 продајних мјеста широм Републике Српске, код привредних субјеката који су укључени у реализацију ове активности.
"Често у јавности можемо чути погрешне информације да је за остварење поврата потребно проћи компликоване процедуре, па још једном желим да нагласим да нема додатних захтјева, пријава, нити компликованих процедура. Све је врло једноставно и приликом куповине горива износ поврата се одмах обрачунава и умањује на фискалном рачуну и позивам све грађане и привредне субјекте да искористе ову могућност", нагласио је Пуховац.
Он је рекао да је циљ ове мјере да се, у условима изражених глобалних поремећаја, конкретним мјерама ублаже њихове посљедице и пружи директну подршку грађанима и привреди.
"Министарство трговине и туризма ће и у наредном периоду наставити да, заједно са осталим надлежним институцијама, пажљиво прати сва кретања на тржишту и предлаже Влади Републике Српске мјере које ће допринијети очувању стабилности тржишта, уредном снабдијевању и заштити животног стандарда наших грађана", закључио је Пуховац, преноси Срна
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