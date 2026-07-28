Лажна апликација на Ајфону прогутала 1,8 милиона долара

Аутор:АТВ редакција
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Против компаније Епл (Apple) поднесена је тужба због наводне немарности у примјени безбједносних мјера у њеној продавници апликација Еп стор (App Store).
У тужби, поднесеној у петак Окружном суду САД за Сјеверни округ Калифорније, троје тужилаца тврди да су преварени да преузму и инсталирају лажну апликацију за крипто-новчаник, због чега су заједно изгубили више од 1,8 милиона долара.
Тужба се заснива на тврдњи компаније Епл да обезбјеђује своју продавницу Еп стор тако што провјерава апликације прије него што постану доступне, како би кориснике заштитила од лажних и злонамјерних програма. У овом случају, тужиоци су преузели апликацију под називом Спероу волет (Sparrow Wallet), иако званични биткоин (Bitcoin) новчаник Спероу није доступан за оперативни систем ајОС (iOS).
Према наводима из тужбе, тужиоци су свој биткоин пребацили у лажну апликацију, изгубивши велике количине ове виртуелне валуте. Тужилац Џејмс Рамирез изгубио је око 875.000 долара, Кристофер Елис око 840.000 долара, а Џајлен Делгадо око 120.000 долара.
Тужба доводи у питање један од дугогодишњих конкурентских аргумената компаније Епл – да строга контрола над Еп стором чини њену платформу безбједнијом од платформи конкуренције. Компанија је ту тврдњу користила како би се успротивила дерегулацији екосистема апликација, укључујући увођење продавница апликација трећих страна и инсталирање апликација из спољних извора (sideloading).
„Као дио дуготрајне маркетиншке кампање, Епл је себе, своје производе и услуге представљао као оне који нуде ниво безбједности и поузданости виши од било које конкурентске технолошке компаније“, наводи се у новом поднеску.
„То укључује и увјеравања о безбједности апликација које се дистрибуишу путем Еп стора. Задржавањем искључиве контроле над тим које су апликације дозвољене на Епловим уређајима, компанија је своју платформу структурисала тако да потрошачи буду у потпуности ослоњени на њено обећање о безбједности и поузданости“, додаје се у тексту.
Епл се у тужби оптужује и да је свјесно допуштао да лажне апликације остану доступне. Указује се и на јавне критике творца званичног новчаника Спероу биткоин волет (Sparrow Bitcoin Wallet), Крејга Роа, који је изјавио да је Епл дозволио да се лажне апликације Спероу волет задрже у Еп стору.
Троје тужилаца тражи суђење пред поротом и надокнаду изгубљеног новца, као и исплату друге одштете. Такође захтијевају да Епл корисницима обезбиједи упозорења и обавјештења о ризицима које носи коришћење Еп стора.
Епл је одбио да коментарише тужбу. Компанија је, међутим, бранила своје безбједносне мјере, наводећи за ТекКранч (TechCrunch) да апликације које се лажно представљају као друге крше њене смјернице и да предузима брзе мјере како би их уклонила.
Епл је додао да у Еп стору тренутно нема лажних верзија апликације Спероу волет.
Компанија је указала и на своју најновију анализу екосистема, која је показала да је током 2025. године одбила више од 371.000 пријава апликација које су копирале друге програме, садржавале нежељени садржај или спам, или су на други начин доводиле кориснике у заблуду.
(б92)
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