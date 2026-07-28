Минић: Српска незаустављиво иде развојним путем

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас на Палама, гдје је пуштена у саобраћај новоизграђена кружна раскрсница, да Република Српска иде незаустављиво развојним путем.
Он је рекао на отварању раскрснице да је осим ње најљепши дио јарбол и тробојка која се вије и види се са свих страна.
"То је Република Српска коју ми уистину желимо да правимо и то је Република Српска којој су скинути окови међународних санкција и све оне неправде које смо имали свих ових година", рекао је Минић обраћајући се присутнима.
Он је истакао да је ће Влада остати опредијељена за развој овог краја, не само као пријестонице, него свега онога што треба грађанима и што буду њихови захтјеви.
"Срећан сам у име Владе Републике Српске, зато што имамо инвестициони циклус од преко седам милијарди КМ. Сваки дан се нешто ради и гради, само у овом дијелу 11 пројеката", рекао је премијер Српске.
Он је навео да је са начелником Пала Дејаном Којићем договарао пројекте и потврдио да ће већ у четвртак, 30. јула, Влада на својој сједници те одлуке донијети – о биатлон стази, паркингу, уређењу трга.
Минић је додао да ће, када је у питању град Источно Сарајево, бити ријечи о дјечијем вртићу у Мокром и о пресељењу сједишта Новинске агенције Републике Српске - СРНА.
"За то смо планирали средства и само ћемо договорити са Новинском агенцијом и са самим градом и општином Пале гдје ће то бити смјештено сједиште", појаснио је Минић.
Он је навео да ће бити ријечи о путној комуникацији, од тунела до кружне раскрснице, те да већ сљедеће седмице иде јавна набавка за кружну раскрсницу код тржног центра "Бартула".
Минић је похвалио Студентски центар који, како каже, изгледа прелијепо и честитао директору на добром одржавању.
"Видите и онај дио који се ради и када је у питању путна инфраструктура односно пут Јахорина - Пале. Прије мјесец били смо овдје на отварању зграде Полицијске управе", подсјетио је Минић.
Он је рекао да су Пале и овај дио Републике пријестоница Српске, преноси Срна
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