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Припадници ПУ Источно Сарајево у акцији добровољног давања крви

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 12:46

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ПУ Источно Сарајево давање крви
Фото: Srna

Припадници Полицијске управе Источно Сарајево укључили су се у акцију добровољног давања крви, а у Служби за трансфузију крви Болнице "Србија" истичу да је акција од изузетног значаја јер љетни период доноси повећане потребе за крвљу и мањи број организованих акција.

Портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић рекла је да је петодневна акција добровољног давања крви, коју организује Министарство унутрашњих послова Републике Српске, почела јуче и да ће трајати до петка, 31. јула.

Она је истакла да полицијски службеници овом акцијом потврђују висок степен хуманости, који је један од важних аспеката полицијске професије.

"Наши полицијски службеници не учествују само у оваквим акцијама, већ су свакодневно спремни да помогну грађанима, па и даривањем ове драгоцјене течности", рекла је Стокановићева.

Шеф Службе за трансфузију крви Касиндо при Болници "Србија" Јелена Стојановић Лукић рекла је да су залихе крви током јуна и јула биле задовољавајуће, али да у посљедњих мјесец дана није било организованих акција добровољног давања крви.

"Били смо ослоњени на добровољне даваоце који су самостално долазили у службу и на намјенске даваоце. Зато је значај ове акције велики и захваљујемо припадницима Министарства унутрашњих послова који нас сваке године подржавају", навела је Лукићева.

Она је истакла да је у претходном периоду повећан број пацијената којима су били потребни концентрати тромбоцита, као и пацијената за које је било неопходно пронаћи подударне јединице крви, што је омогућено захваљујући добровољним даваоцима.

Лукићева је позвала грађане да и током сезоне годишњих одмора добровољно дају крв.

У петодневној акцији добровољног давања крви учествоваће око 40 припадника Полицијске управе Источно Сарајево, преноси Срна.

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Тагови :

ПУ Источно Сарајево

добровољно даривање крви

МУП Републике Српске

Полиција

Република Српска

Завод за трансфузију

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Припадници ПУ Источно Сарајево у акцији добровољног давања крви

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