Српска у највећем циклусу изградње ауто-путева: У плану нове стотине километара

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска се налази у највећем инфраструктурном циклусу изградње ауто-путева. У наредном периоду планирани су неки од најзначајнијих пројеката.
О актуелним пројектима, који се очекују у будућности као и издвајањима за њихову реализацију говорио је за АТВ в.д. директора „Аутопутева Републике Српске“, Радован Вишковић.
„Инвестициони циклус, када је у питању изградња ауто-путева у овом моменту са ПДВ-ом је негдје око 2,5 милијарди КМ. Најзначајнији пројекти, који су у фази реализације су ауто-пут од Бањалуке до Приједора, који је сада у поодмаклој фази градње. Затим Рача-Бијељина, који је близу 60 одсто одрађених радова. Након тога имамо од Бијељине према Брчком, од Вукосавља до Брчког. Ту је и обилазница око Добоја и овдје се ради о пројектима, који су уговорени и иду својом неометаном динамиком“, рекао је Вишковић.
Када је ријеч о изградњи овако важних инфраструктурних пројеката, а које је Вишковић претходно навео, он поручује да и поред жеље да се исти што у краћем року реализују, за њих је потребно вријеме, па чак и до 3 или 4 године јер је неопходно испоштовати све законске процедуре и затим ући у одговоран рад како би пројекат био на високом нивоу и користио свим грађанима Републике Српске.
„Можемо очекивати и да у наредном периоду остваримо онај наш, ја бих рекао национални, животни сан, а то је да повежемо Бањалуку и Београд ауто-путем преко Републике Српске. Да бисмо у томе 100 процентно успјели, ми имамо још једну непокривену дионицу, што се тиче финансирања, од Добоја до Вукосавља, неких 35 километара“, казао је Вишковић и нагласио да су Аутопутеви у поодмаклој фази када су преговори за овај пројекат у питању.
„У поодмаклим смо преговорима са Свјетском банком и ми очекујемо да негдје до краја ове године завршимо финансијску конструкцију, која би била негдје око 500 милиона евра за ту дионицу и онда на тај начин ми немамо више ни једну дионицу да кажем не покривену у том смислу финансија, избора извођача, како бисмо остварили наш циљ“, рекао је Вишковић.
Вишковић је казао како идеја о повезивању Бањалуке и Београда је једном наишла и на исмијавање и како каже шиканирање, али су кроз рад и дисциплину данас након свега на корак до реализације оваквог пројекта.
„Ми имамо сада пројекте које припремамо за будућност, обилазница око Бањалуке, и од да кажем Бањалуке и Крупе на Врбасу па према Мркоњић Граду или према Млиништима. Имамо и јадранско јонску магистралу, која је европски коридор и повезује Трст и Солун и једним дијелом пролази кроз јужни дио Српске, Херцеговину и то би утицало на путну инфраструктуру у Херцеговини и повезало је са регијом и Српском и самим окружењем“, рекао је Вишковић.
У току је израда идејног рјешења, ради се пројектни задатак и у избору је осам траса, које би требале проћи кроз Републику Српску, како каже Вишковић.
„Ми нисмо хтјели да овдје у Бањалуци ми одређујемо која је траса најбоља за Херцеговину, ми смо укључили и савез општина и градова, односно начелнике и градоначелнике и самог Требиња да се и они укључе и заједно одлучимо коју од осам варијанти бирамо и сви је прихватамо, а ми ћемо се потоп на то фокусирати. Имамо и америчке инвеститоре заинтересоване за ту трасу“, рекао је Вишковић.
Вишковић је нагласио да данас очекује састанак у ресорном министарству за изградњу брзе цесте од Бијељине до Коњевић пољу.
„Ми данас као јавно предузеће газдујемо са неких 111 километара, а ове пројекте које сам поменуо, они су већ у овом моменту 120 километара без ових 35 километара од Добоја према Вукосављу и других пројеката које сам претходно навео, а ако бисмо их укључили онда можемо рећи да у неком наредном периоду Српска би имала три пута већу километражу ауто-путева“, рекао је Вишковић.
Коридор 5 Ц, обилазница око Добоја је у фази реализације, споменуо је Вишковић, те је нагласио да је једина непокривена дионица Добој-Вукосавље од 35 километара али се са Свјетском банком ради и на реализацији овог пројекта.
„О градњи ауто-путева не треба некада сувишно трошити ријечи, већ је потребно све сликовито представити и на тај начин приближити свим људима. Најбољи примјер су они градови и општине у Српској, који су добили ауто-путеве и економски направили прави бум. То очекује и све остале градове, који ће у будућности добити ту привилегију. Ако узмете Лакташе, Градишку, Добој и друге, можете видјети да су сва та мјеста у економском смислу направила економски искорак“, рекао је Вишковић.
Вишковић је говорио и о ТАГ уређајима
„Ја апелујем на јавност да покушамо људе мотивисати да купе ТАГ уређај и тако олакшају пролазак на наплатним рампама и себи и нама јер сте и ви имали прилику видјети ових дана да су заступљене значајне гужве јер један значајан дио људи нема ТАГ, данас их имамо 30% док остали иду на мануелну наплату. Било би добро да имамо обрнут проценат оних који користе тагове, односно 70 одсто корисника“, казао је Вишковић.
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