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Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 10:21

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Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена
Фото: ATV

У тешкој саобраћајној несрећи на подручју Модриче повријеђен је М.Т. из Челинца.

На магистралном путу на подручју општине Модрича 27.07.2026. године, око 15,15 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Volkswagen” којим је управљало лице иницијала M.T. из Челинца и теретно возило марке „Mercedes” којим је управљало лице иницијала С.Ж. из Орашја, ФБиХ.

У овој саобраћајној незгоди лице иницијала М.Т. је задобило тешке тјелесне повреде и исто је упућено у болницу „Свети апостол Лука“ у Добоју ради пружања љекарске помоћи.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича, саопштено је из ПУ Добој.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

ПУ Добој

Камион

Аутомобил

повријеђени

Полиција

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