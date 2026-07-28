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Посљедњи опроштај од Оливере Катарине: Син Мане сломљен од бола

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 11:18

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Преминула умјетница Оливера Катарина
Фото: YouTube/printscreen

Легендарна југословенска умјетница Оливера Катарина преминула је у 87. години живота, оставивши иза себе неутјешног сина и бројне пријатеље. Умјетница импозантне каријере биће сахрањена данас на Новом гробљу у Београду.

Сахрана Оливере Катарине одржаће се са почетком у 12.30 часова, а велика умјетница биће сахрањена у Алеји заслужних грађана.

Неутјешни син Мане већ је стигао на Ново гробље са цвијећем у рукама.

Посљедња жеља велике диве

Оливера Катарина, велика умјетница чији су лик и дјело обиљежили кинематографију бивше Југославије, у једном од својих интервјуа открила је да не жели раскошан испраћај.

„Мој ће син већ наћи неко мирно мјесто гдје ће ме посјећивати“, рекла је умјетница.

Када су је упитали да ли жели да јој неко одржи говор над гробом, Оливера Катарина је одговорила кратко и јасно:

„Без говора, молим.“

(Б92)

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Тагови :

преминула Оливера Катарина

сахрана

Алеја заслужних грађана

глумица

умјетница

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