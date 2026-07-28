Посљедњи опроштај од Оливере Катарине: Син Мане сломљен од бола

Аутор:АТВ редакција
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Легендарна југословенска умјетница Оливера Катарина преминула је у 87. години живота, оставивши иза себе неутјешног сина и бројне пријатеље. Умјетница импозантне каријере биће сахрањена данас на Новом гробљу у Београду.
Сахрана Оливере Катарине одржаће се са почетком у 12.30 часова, а велика умјетница биће сахрањена у Алеји заслужних грађана.
Неутјешни син Мане већ је стигао на Ново гробље са цвијећем у рукама.
Оливера Катарина, велика умјетница чији су лик и дјело обиљежили кинематографију бивше Југославије, у једном од својих интервјуа открила је да не жели раскошан испраћај.
„Мој ће син већ наћи неко мирно мјесто гдје ће ме посјећивати“, рекла је умјетница.
Када су је упитали да ли жели да јој неко одржи говор над гробом, Оливера Катарина је одговорила кратко и јасно:
„Без говора, молим.“
(Б92)
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