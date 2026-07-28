Дијели се драматичан видео, спрема се атентат на Меланију Трамп?

Коментари:0
Видео који је објављен у Ирану, а који се у међувремену масовно дијели на друштвеним мрежама, изазвао је оштре реакције јер приказује хипотетичке сценарије о томе како би прва дама Сједињених Америчких Држава, Меланија Трамп, могла бити убијена.
Снимак, који се приписује иранској новинској агенцији Тасним, садржи референце на њено кретање, приједлоге за могуће нападе, али и директне пријетње упућене њеном сину, Барону Трампу.
Према доступним информацијама, видео је првобитно објавила иранска новинска агенција Тасним, која се сматра блиском Корпусу исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh— Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026
Под насловом "Како убити Меланију Трамп", снимак настоји да, како се тврди, прикаже "слабости" прве даме САД, представљајући различите могуће сценарије терористичког напада или покушаја атентата.
Садржај користи информације које су већ јавно доступне, укључујући кодна имена Доналда Трумпа и Меланије Трамп, као и снимке њене колоне возила и дјелова Њујорка у којима наводно често купује.
Свијет
САД покренуле ревизију, Европа у страху
У видеу се помињу и модне куће које Меланија Трамп наводно посјећује, уз тврдњу да би њене куповине могле представљати "погодне мете за операције глобалних бораца за слободу".
У једном дијелу снимка чак се спомиње могућност употребе нервног агенса за контаминацију одеће коју би могла да купи.
(Телеграф)
На самом крају видеа упућена је и директна пријетња Барону Трампу. "Ово је само почетак. Бароне Трампе, чекај нас", наводи се у поруци.
Свијет
17 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
13
08
13
08
12
54
12
50
12
46
Тренутно на програму