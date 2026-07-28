Logo

Дијели се драматичан видео, спрема се атентат на Меланију Трамп?

28.07.2026 12:12

Коментари:

0
Дијели се драматичан видео, спрема се атентат на Меланију Трамп?
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Видео који је објављен у Ирану, а који се у међувремену масовно дијели на друштвеним мрежама, изазвао је оштре реакције јер приказује хипотетичке сценарије о томе како би прва дама Сједињених Америчких Држава, Меланија Трамп, могла бити убијена.

Снимак, који се приписује иранској новинској агенцији Тасним, садржи референце на њено кретање, приједлоге за могуће нападе, али и директне пријетње упућене њеном сину, Барону Трампу.

Према доступним информацијама, видео је првобитно објавила иранска новинска агенција Тасним, која се сматра блиском Корпусу исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Под насловом "Како убити Меланију Трамп", снимак настоји да, како се тврди, прикаже "слабости" прве даме САД, представљајући различите могуће сценарије терористичког напада или покушаја атентата.

Садржај користи информације које су већ јавно доступне, укључујући кодна имена Доналда Трумпа и Меланије Трамп, као и снимке њене колоне возила и дјелова Њујорка у којима наводно често купује.

Војска САД

Свијет

САД покренуле ревизију, Европа у страху

У видеу се помињу и модне куће које Меланија Трамп наводно посјећује, уз тврдњу да би њене куповине могле представљати "погодне мете за операције глобалних бораца за слободу".

У једном дијелу снимка чак се спомиње могућност употребе нервног агенса за контаминацију одеће коју би могла да купи.

(Телеграф)

На самом крају видеа упућена је и директна пријетња Барону Трампу. "Ово је само почетак. Бароне Трампе, чекај нас", наводи се у поруци.

Подијели:

Тагови :

Меланија Трамп

Иран

Америка

атентат

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Свијет

Доналд Трамп открио постоји ли могућност за постизање споразума са Ираном

17 ч

0
Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

Хроника

Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

1 ч

0
Беспомоћног младића тукли, газили и вукли по путу у центру града

Регион

Беспомоћног младића тукли, газили и вукли по путу у центру града

1 ч

0
Sanja Vulic

БиХ

"Како су у пословним књигама евидентирани оснивачки улози ентитета"

1 ч

0

Више из рубрике

Војници америчке војске возе оклопна возила у конвоју у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, на сјевероистоку Мађарске, у среду, 15. јуна 2022. Америчка јединица обавља заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.

Свијет

САД покренуле ревизију, Европа у страху

1 ч

0
упозорење земљотрес бих данас

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан, издата упозорења

2 ч

0
Цунами је лучки талас или у слободном преводу заливски талас или сеизмички морски талас, означава појаву великих таласа, велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље.

Свијет

Јапан погодио земљотрес јачине 7,1 степени, издато упозорење на цунами

2 ч

0
На овој фотографији коју је уступила прес-служба 93. засебне механизоване бригаде „Холодни Јар“ украјинске војске, а која је снимљена у уторак, 14. јула 2026. године, украјински војник управља FPV дроном како би гађао руске положаје у близини града Краматорска на линији фронта, у Доњецкој области у Украјини.

Свијет

Украјинци извршили један од највећих напада на Москву у посљедње двије године

2 ч

0

  • Најновије

13

08

Хоће ли Бањалука враћати грађанима ПДВ од лијекова?

13

08

Ко може да прими руску вакцину против меланома: Објављени критеријуми за пацијенте

12

54

Више од 50 људи повријеђено у земљотресу у Јапану

12

50

Песков: Терористичка пријетња из Кијева мора бити елиминисана

12

46

Припадници ПУ Источно Сарајево у акцији добровољног давања крви

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима