Више од 50 људи повријеђено у земљотресу у Јапану

Аутор:АТВ редакција
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Више од 50 људи повријеђено је у снажном земљотресу у јапанској префектури Кумамото, на острву Кјушу, јавио је медијски сервис НХК, позивајући се на локалне надлежне органе.
У извјештају се наводи да је десетак људи повријеђено у старачком дому у граду Хикава.
Власти су раније издале упозорење на цунами, након земљотреса магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали.
Влада Јапана успоставила је оперативне штабове у кризном центру у кабинету премијера.
Након земљотреса пријављени су пожари и огромна штета на кућама и путевима, преноси Срна.
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