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Више од 50 људи повријеђено у земљотресу у Јапану

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 12:54

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Натпис ресторана лежи оборен на земљи након земљотреса у Кумамоту, на острву Кјушу на југу Јапана, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Kyodo News via AP

Више од 50 људи повријеђено је у снажном земљотресу у јапанској префектури Кумамото, на острву Кјушу, јавио је медијски сервис НХК, позивајући се на локалне надлежне органе.

У извјештају се наводи да је десетак људи повријеђено у старачком дому у граду Хикава.

Власти су раније издале упозорење на цунами, након земљотреса магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали.

Влада Јапана успоставила је оперативне штабове у кризном центру у кабинету премијера.

Након земљотреса пријављени су пожари и огромна штета на кућама и путевима, преноси Срна.

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Тагови :

Јапан

Земљотрес

евакуација

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