Снажан земљотрес погодио Мексико

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,9 степени по Рихтеровој скали догодио се близу обале Мексика, саопштено је из мексичког Државног сеизмолошког центра.
У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио 113 километара југозападно од града Сиудад Идалго, на дубини од 12,4 метра, преноси Срна.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.
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