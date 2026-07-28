Снажан земљотрес погодио Мексико

Земљотрес магнитуде 5,9 степени по Рихтеровој скали догодио се близу обале Мексика, саопштено је из мексичког Државног сеизмолошког центра.

У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио 113 километара југозападно од града Сиудад Идалго, на дубини од 12,4 метра, преноси Срна.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.