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Тресло се тло на југу Ирана

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:51

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 4,6 степени Рихтерове скале погодио је југ Ирана, јавила је агенција ИРНА.

Земљотрес се догодио јутрос у мјесту Бардсир, у провинцији Керман на југу Ирана.

Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара, док прелиминарних информација о жртвама или штети није било.

Земљотреси су чести на југу Ирана, који је сеизмолошки активно подручје, подсјећа портал "Баха".

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Тагови :

Иран

Земљотрес

Рихтерова скала

сеизмолошки центар

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