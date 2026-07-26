Тресло се тло на југу Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 4,6 степени Рихтерове скале погодио је југ Ирана, јавила је агенција ИРНА.
Земљотрес се догодио јутрос у мјесту Бардсир, у провинцији Керман на југу Ирана.
Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара, док прелиминарних информација о жртвама или штети није било.
Земљотреси су чести на југу Ирана, који је сеизмолошки активно подручје, подсјећа портал "Баха".
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