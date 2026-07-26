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Убијена два оперативца Хамаса

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 12:53

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Убијена два оперативца Хамаса
Фото: Танјуг/АП

Израелске одбрамбене снаге саопштиле су да су елиминисале два оперативца Хамаса.

У саопштењу се наводи да је војска убила шефа одјељења у Хамасовом сједишту за производњу оружја Фареса ел Масрија и терористу Мухамеда Абу Шакијана.

ИДФ наводи да су обје особе убијене у уторак, 21. јула, преноси портал "Баха".

"Убијени су радили на планирању напада на војнике и цивиле у Израелу", наводи се у саопштењу и додаје да су они елиминисани како би се "уклонила пријетња", преноси Срна

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Тагови :

Хамас

Израел

Сукоб

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