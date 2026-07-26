Убијена два оперативца Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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Израелске одбрамбене снаге саопштиле су да су елиминисале два оперативца Хамаса.
У саопштењу се наводи да је војска убила шефа одјељења у Хамасовом сједишту за производњу оружја Фареса ел Масрија и терористу Мухамеда Абу Шакијана.
ИДФ наводи да су обје особе убијене у уторак, 21. јула, преноси портал "Баха".
"Убијени су радили на планирању напада на војнике и цивиле у Израелу", наводи се у саопштењу и додаје да су они елиминисани како би се "уклонила пријетња", преноси Срна
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