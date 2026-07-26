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"Кијевски дрон убио четири цивила"

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 13:36

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На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/Russian Defense Ministry Press via AP

Четири цивила у граду Горловка у Доњецкој Народној Републици погинула су у украјинском нападу дроном, рекао је градоначелник Иван Приходко.

"Напад се догодио у насељу Никитовски у Горловки. Вјечно сјећање невиним жртвама. Саучешће њиховим породицама и пријатељима", рекао је Приходко.

Он је раније саопштио да је у украјинском нападу повријеђено седам цивила.

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Тагови :

Русија

Украјина

дрон

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