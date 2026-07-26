"Кијевски дрон убио четири цивила"

Аутор:АТВ редакција
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Четири цивила у граду Горловка у Доњецкој Народној Републици погинула су у украјинском нападу дроном, рекао је градоначелник Иван Приходко.
"Напад се догодио у насељу Никитовски у Горловки. Вјечно сјећање невиним жртвама. Саучешће њиховим породицама и пријатељима", рекао је Приходко.
Он је раније саопштио да је у украјинском нападу повријеђено седам цивила.
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