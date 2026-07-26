Добринт: Напад на учеснике геј параде страшан злочин

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт оцијенио је да је напад аутомобилом на учеснике геј параде у Берлину страшан злочин и да ће власти учинити све да га брзо ријеше.
"Учинићемо све што је у нашој моћи да се брзо ријеши овај страшни злочин и околности које стоје иза њега и казнимо починиоце", истакао је Добринт.
Шеф посланичке групе Зелених Брита Хаселман оцијенила је да је то био "напад на цијелу земљу, слободну и либералну уставну државу и све што је дефинише".
Полиција у Берлину издала је потјерницу за Абдулом Б, двадесетједногодишњаком који је осумњичен да се синоћ аутомобилом залетио у учеснике геј параде у близини парка Тиргартен.
"Билд" је објавио његову слику, а потјера за осумњиченим је у току.
У овом нападу, једна особа је погинула, а према посљедњим подацима 16 њих је повријеђено.
Портпарол ватрогасне службе Доминик Прец изјавио је да су три жртве теже повријеђене.
Полиција је саопштила да је Абдул Б. припадник исламистичких кругова у Берлину и да је одраније познат службама безбједности, преноси Срна.
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