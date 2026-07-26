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Добринт: Напад на учеснике геј параде страшан злочин

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 13:12

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Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт присуствује сједници кабинета у Канцеларији савезног канцелара у Берлину, у Њемачкој, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт оцијенио је да је напад аутомобилом на учеснике геј параде у Берлину страшан злочин и да ће власти учинити све да га брзо ријеше.

"Учинићемо све што је у нашој моћи да се брзо ријеши овај страшни злочин и околности које стоје иза њега и казнимо починиоце", истакао је Добринт.

Шеф посланичке групе Зелених Брита Хаселман оцијенила је да је то био "напад на цијелу земљу, слободну и либералну уставну државу и све што је дефинише".

Полиција у Берлину издала је потјерницу за Абдулом Б, двадесетједногодишњаком који је осумњичен да се синоћ аутомобилом залетио у учеснике геј параде у близини парка Тиргартен.

"Билд" је објавио његову слику, а потјера за осумњиченим је у току.

У овом нападу, једна особа је погинула, а према посљедњим подацима 16 њих је повријеђено.

Портпарол ватрогасне службе Доминик Прец изјавио је да су три жртве теже повријеђене.

Полиција је саопштила да је Абдул Б. припадник исламистичких кругова у Берлину и да је одраније познат службама безбједности, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Добринт

Њемачка

геј парада

Берлин

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