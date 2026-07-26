Logo

Техеран прекинуо операције као одговор на америчку обуставу напада

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 12:23

Коментари:

1
Техеран прекинуо операције као одговор на америчку обуставу напада
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Техеран је прекинуо своје операције одмазде јер је Вашингтон обуставио ударе током претходне двије ноћи, рекао је портпарол иранске војске Амир Акраминија.

"Пошто је наша стратегија била у потпуности одмаза, обуставили смо и наше операције", навео је он.

Акраминија је истакао да стратегија САД дјелује збуњујуће, наводећи контрадикторне сигнале америчког предсједника Доналда Трампа и Централне команде САД.

Упозорио је да би сваки наставак америчких удара проширио рат, напомињући да су борбе већ стигле до мореуза Баб ел Мандеб.

Он је затражио јасније ставове од америчких званичника како би се избјегла даља регионална ескалација, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Техеран

Иран

Америка

Сукоб

Коментари (1)

Више из рубрике

Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Тресло се тло на југу Ирана

6 ч

0
Иран извадио "кеца из рукава": Користе ново смртоносно оружје?

Свијет

Иран извадио "кеца из рукава": Користе ново смртоносно оружје?

6 ч

0
Орлић: Страшна трагедија на Елбрусу, на вези смо са Министарством за ванредне ситуације Русије

Свијет

Орлић: Страшна трагедија на Елбрусу, на вези смо са Министарством за ванредне ситуације Русије

6 ч

0
Ебола Африка Конго

Свијет

Забрињавајуће бројке: Број заражених еболом премашио 3.000

7 ч

0

  • Најновије

17

54

Бресквица проговорила о новом дечку : "Нисам морала да будем храбра, он је био"

17

47

Огроман скандал тресе јавност: Фараон о оптужбама које је против њега изнио отац д‌јевојчице (12)

17

31

Додик: Гаравице - једно од најдуже скриваних и прећуткиваних српских стратишта

17

28

Планинарски савез Српске изразио саучешће породицама погинулих зеничких планинара

17

27

Трамп обуставио бомбардовање Ирана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима