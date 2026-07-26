Техеран прекинуо операције као одговор на америчку обуставу напада

"Пошто је наша стратегија била у потпуности одмаза, обуставили смо и наше операције", навео је он.

Акраминија је истакао да стратегија САД дјелује збуњујуће, наводећи контрадикторне сигнале америчког предсједника Доналда Трампа и Централне команде САД.

Упозорио је да би сваки наставак америчких удара проширио рат, напомињући да су борбе већ стигле до мореуза Баб ел Мандеб.

Он је затражио јасније ставове од америчких званичника како би се избјегла даља регионална ескалација, преноси Срна